Проект "Ты супер!" дарит шанс талантливым детям, которые оказались без попечения родителей, заявить о себе. Это воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных и опекунских семей из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Эстонии и Южной Осетии.

Партнером конкурса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik, которое помогло организовать поиск музыкальных талантов в странах СНГ и Балтии.

От Беларуси в конкурсе принимают участие Дарья Чернова из Минска и Анастасия Кравченя из Калинковичей, однако в этом выпуске они не будут принимать участие. Поэтому у вас есть возможность оценить потенциальных соперников белорусских девушек на конкурсе.