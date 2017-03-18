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LIVE: прямая трансляция шоу "Ты супер!" на телеканале НТВ (ЗАВЕРШЕНА)
18.03.2017 20:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Проект "Ты супер!" дарит шанс талантливым детям, которые оказались без попечения родителей, заявить о себе. Это воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных и опекунских семей из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Эстонии и Южной Осетии.
Партнером конкурса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik, которое помогло организовать поиск музыкальных талантов в странах СНГ и Балтии.
От Беларуси в конкурсе принимают участие Дарья Чернова из Минска и Анастасия Кравченя из Калинковичей, однако в этом выпуске они не будут принимать участие. Поэтому у вас есть возможность оценить потенциальных соперников белорусских девушек на конкурсе.
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Международный вокальный конкурс "Ты супер!", который стартовал 11 февраля, можно в прямом эфире увидеть на сайте и в приложениях телеканала НТВ, а также на...
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