Конкурс «Спасатели глазами детей» ежегодно проходит при активном участии творческих и талантливых учащихся учреждений образования и включает в себя районный, областной и республиканский этапы. Не оставляют его без внимания и ошмянские юные таланты. По словам инспектора группы пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС Сергея Лисовского, в этом году на районный отборочный тур было подано более 60 работ, представленных в номинациях “Рисунок”, “Плакат”, “Поделка”, “Малая архитектурная форма”, “Модель пожарной аварийно-спасательной техники”, “Стихотворение”, “Рассказ” и “Сказка”, которые были объединены темой безопасности жизнедеятельности и пропаганды профессии спасателя-пожарного.





Среди большого количество рисунков и плакатов, выполненных в различных техниках, жюри отметило рисунок Дарьи Явидович (центр творчества детей и молодежи), который занял первое место. Второе место занял ученик гимназии №1 Дмитрий Гайко, а третье место присуждено ученице Кольчунской СШ Ангелине Сухожевской. В номинации “Плакат” сразу две работы ученицы СШ №3 Дарьи Ярошевич были отмечены жюри. Творчество юной художницы было удостоено двух наград: первого и второго места. Третье место отдано представителю гимназии №1 Георгию Шкелде.

Много времени и сил потратили юные мастера на поделки, используя при этом различный подручный материал: бумагу, дерево, лоскутки ткани, пуговицы, дары природы и даже тесто. Единодушно жюри присудило первое место воспитанникам центра творчества детей и молодежи Никите Ромме и Диане Дреко. Второе место у Беаты Красевич и Дениса Буйко (СШ №3), третье – у Александра Сацуры (Кольчунский ДЦРР).





В номинации “Малая архитектурная форма” победили работы представителей центра творчества детей и молодежи. Первое место заняла Анастасия Семёнова, второе – Ирина Ромаш.

Пожарная аварийно-спасательная техника вызвала интерес не только у мальчишек, но и девчонок. На конкурс были представлены различные по размеру и степени сложности модели. Удачнее всего воспроизвели модель пожарной техники ученики гимназии №1 Анастасия и Даниил Филон, которые заняли первое место, представитель этого учреждения образования Владислав Якубелович взял «бронзу». Второе место у ученика СШ №1 Александра Вишневского.





В номинациях «Сказка», “Стихотворение” и “Рассказ” творческие способности продемонстрировали более 40 юных авторов. Людям мужественной профессии посвятили свои стихи Дарья Шпиренок из СШ №2 (первое место), Валерий Гороховский из Цуденишского УПК (второе место), Денис Захарко из Новоселковского УПК (третье место). В номинации “Рассказ” победила работа ученицы Гольшанской СШ Виктории Янушкевич, второе место досталось Анастасии Савицкой из Новоселковского УПК. Кирилл Кодь из Докурнишского УПК и Доминик Богданович из Цудинишского УПК заняли почетные третьи места.

В номинации “Сказка” лучше всего с творческим заданием справился Олег Леонов из СШ №3. Первоклассница Жупранской СШ Даниэла Лукша была удостоена второго места. Работе Анастасии Шелюта из СШ №2 жюри единодушно присудили третье место.

Алина САНЮК.

Фото Светланы МУЦЯНСКОЙ.