Стыд — не врожденное, а приобретенное чувство, которое возникает, когда человек не соответствует каким-то общепринятым условностям. Мы предлагаем больше не переживать по поводу совершенно естественных вещей, которые радуют, но осуждаются окружающими.



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Итак, никому не должно быть стыдно:

За любовь к реалити-шоу и глупым сериалам. Это самый простой способ почувствовать себя умнее глупых героев и участников, не прилагая при этом абсолютно никаких усилий. Если не делать это постоянно, ненадолго поднимает самооценку и настроение; За то, что некстати облупился маникюр. Держать руки в карманах — неплохой маскировочный ход, но все-таки сковывает. Люди неидеальны, в этом нет ничего плохого, тем более что поправить такое недоразумение довольно просто; За неравнодушие к фастфуду. Уже давно не модно делить еду на «запрещенную» и «разрешенную», из-за этого и возникает непреодолимая тяга к продуктам, насыщенным сахаром и жирами. Те, кто относится к фастфуду спокойно, ест его раз в пятилетку или не ест вообще;



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За вспыльчивость и неумение держать язык за зубами. Чувство вины не поможет исправить испорченные отношения. А вот вовремя принесенное извинение — да; За неудачные шутки и реплики невпопад. Ну подумаешь, ляпнул что-то, а никто не смеется. Это вовсе не говорит о глупости и никак не характеризует чувство юмора; За то, что врете, будто вам сейчас неудобно говорить по телефону, хотя на самом деле говорить не хочется. Благодаря мобильной связи стало довольно легко нарушать личные границы, нет ничего плохого в том, чтобы защитить их таким социально приемлемым способом; За то, что просите у руководителя заслуженной премии, о которой он забыл. Иногда приходится отстаивать свои права и делать это необходимо; За то, что не понимаете разницы между Моне и Мане. Вообще никогда не стыдно признаваться, если в чем-то не разбираешься: всего знать невозможно; За то, что мысленно оцениваете людей по внешности и манере одеваться. Человеческому мышлению свойственно распределять предметы и явления по каким-нибудь классификациям. А сделать это без предварительной оценки невозможно;



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За то, что иногда не смываете макияж. Усталость после тяжелого дня — форс-мажор, из-за которого вряд ли радикально ухудшится состояние кожи; За то, что пьете вино одна Понимаем, хочется насладиться бокалом пино гриджио, когда вокруг никто не бегает с вопросами: «А ничего, что завтра рано на работу?» и «А где моя зеленая рубашка?»; За то, что читаете спойлеры, чтобы успеть подготовиться, если любимого героя вдруг убьют. Создатели книги или фильма все равно не смогут расстроиться из-за вашего любопытства. Главное, никому эти спойлеры не рассказывать; За то, что говорите на иностранном языке с ошибками. Ну только если вы не дипломированный переводчик; За собственные посты в соцсетях 3−4-летней давности, которые кажутся глупыми или наивными. Не стоит обесценивать свой опыт, лучше порадоваться прогрессу, который произошел с того момента; За то, что вообще слишком много времени проводите в соцсетях. В конце концов, котики и смешные мемы снимают стресс; За то, что, оставаясь в одиночестве, ходите по дому голышом. Тело должно отдыхать; За то, что вспоминаете о своих неудачах, когда видите чужой успех. Возможно, так проявляется ваш соревновательный дух, и это мотивирует вас добиваться лучших результатов; За то, что пропускаете тренировку, но придумываете себе убедительную причину и очень стараетесь в нее поверить. Иногда стоит быть помягче к себе и просто признать, что вы устали; За то, что наносите тональный крем на лицо, не использовав предварительно дневной крем. Ничего такого, если средство очень хорошо увлажняет, а ваша кожа не страдает от сухости; За то, что полы не вымыты из-за лени. У современной женщины слишком много обязанностей, но она все равно стремится везде и все успеть. Так недолго невроз заработать. Полы можно попросить помыть кого-то из домашних или поручить это клинеру;



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За привычку пересматривать любимые фильмы по нескольку раз. С годами вы меняетесь и находите в знакомом сюжете новые нюансы, которые в силу недостатка жизненного опыта раньше могли не замечать; За то, что пропускаете день рождения подруги, выставку или другое интересное событие, потому что хотите посидеть дома. Для некоторых отдых — это возможность побыть в одиночестве и тишине; За то, что просите официанта заменить кофе, потому что он невкусный, или маникюршу перекрасить ногти, потому что не понравился цвет. Вы вполне имеете право остаться полностью довольным качеством оказанной услуги; За то, что не хотите видеться с некоторыми родственниками. Никто не обязан любить друг друга только из-за наличия кровных уз; За то, что имеете секреты от близкой подруги. Каждому иногда требуется время, чтобы принять собственное решение без чьих бы то ни было подсказок; За то, что не можете оплатить счет в ресторане, потому что забыли кошелек дома. Даже если вы ужинали в одиночестве, этот вопрос можно решить с менеджером. Который, кстати, вряд ли будет до конца жизни считать вас нищебродом; За то, что на тщательно отутюженной блузке вдруг откуда ни возьмись появился уродливый залом. В моде нынче абсолютно все, даже мятая одежда; За то, что осмелились флиртовать с мужчиной, а он не ответил взаимностью. Уже давно никто не осуждает женщин, которые проявляют инициативу; За то, что отвергли слишком настойчивого поклонника, который не вызывает чувств. Вы не обязаны нести ответственность за переживания другого человека; За то, что не смогли сдержать слово. Если вам за это действительно стыдно, значит, вы и правда ответственный человек, и это недоразумение — случайность. Ничего страшного, иногда обстоятельства бывают сильнее.