Мы все уже знаем о таких расстройствах пищевого поведения, как анорексия и булимия. Но 21 век приготовил для нас ещё кое-что — орторексию. Настоящее помешательство на правильном питании, тренировках, фиксации своих успехов в борьбе за «тело мечты» в соцсетях. Даже если знакомые замечают, что у вас наступил «полный приветик» — вы не поверите, ведь всё делаете «правильно»! Это они, «ленивые и жирные», запустили себя и ничего не понимают.

Три реальные истории девушек, которые прошли путь от орторексии к нормальной жизни, доказывают: «тело мечты» не делает счастливой, а в погоне за ним можно потерять физическое и психическое здоровье.



fitlabs.ru

Юлия

Юлия много лет работала в глянцевых журналах, писала о красоте и здоровом образе жизни, и когда её стабильный вес 60 килограммов при росте 174 сантиметра увеличился на 7 кг — это её всерьез обеспокоило.

«Мне тогда показалось, что я обрюзгла и стала выглядеть отвратительно», — пишет девушка.

Она разработала для себя программу: 3 раза в неделю в 6 утра — бассейн. На завтрак — строго медленные углеводы, в обед — белок и клетчатку, на ужин — белок.

«Еда перестала иметь для меня вкус, запах, из источника удовольствия она превратилась в функцию, набор БЖУ. Было ли это вкусно? Честно, не помню, — пишет Юлия. — Мои мысли были постоянно заняты планированием того, что я буду есть в течение дня. Мне пришлось завести более вместительную сумочку, чтобы туда помещались контейнеры с едой».





Привычка держать всё под контролем: килограммы, сантиметры, калории прочно вошла в жизнь Юли. Такой режим давал ощущение полного и единоличного управления своей жизнью.

«Конечно, я вела блог и делилась своими успехами в соцсетях. Я читала одобрительные комментарии и таяла от счастья. Но самое смешное, даже имея практически идеальное тело, я все равно была собой недовольна: дряблостью мышц рук, недостаточной упругостью попы и формой коленей», - вспоминает героиня.

Быстрее, выше, сильнее

Потом я увлеклась бегом. Была весна, и теперь в 6 утра я выбегала в парк. За пару лет плавания я отлично натренировала дыхание, поэтому без особой подготовки уже в первый месяц начала бегать по 5−7 километров 3−4 раза в неделю. Любой тренер скажет, что это очень большая нагрузка для новичка, который ко всему прочему не занимается ОФП — не укрепляет мышцы, не делает растяжку.





В какой-то момент Юля поняла, что не может остановиться: без постоянных хвалебных комментариев под ежедневными фото из спортзала она чувствовала свою никчемность. Тем для обсуждения со знакомыми, кроме правильного питания и тренировок, больше не осталось.

Юлия добивалась внимания и признания, но ее реальность всё больше становилась похожа на медленное самоубийство в тренажерном зале.

«Меня постоянно мучил страх: если я не буду хвалиться своими достижениями, я как будто исчезну, — писала Юля. — Если прекращу заниматься спортом, то снова поправлюсь и меня перестанут любить».

Что поставило точку?

Две межпозвонковые грыжи, три недели в корсете, полгода реабилитации, невозможность бегать и заниматься чем-то серьезнее лечебной физкультуры.

«После года реабилитации, когда хронические боли меня замучили окончательно, я поняла, что больше никогда не буду превозмогать себя, — рассказывает Юля. — И я дала разрешение самой себе есть то, что хочется, и не заниматься никакими упражнениями. Я ела мороженое, чипсы, зефир, любимые ягодные тирольские пироги, жареную картошку с мясом, пила газировку и много вкусного вина. Полгода жизни прошли под лозунгом «Долой гнет ЗОЖ и да здравствует свободная жизнь!».





Но и этот период «зажора» не подарил ощущение счастья, потому что Юля чувствовала себя ничтожеством, у которого нет силы воли.

Ситуацию изменила книга Светланы Бронниковой «Интуитивное питание». Оказалось: когда ты так долго запрещал себе есть что-либо, а потом разрешил, разум первое время не верит, по привычке думая, что это временное послабление. И ты начинаешь стремиться съесть как можно больше запретного, пока можно.

В книге было написано: этот период пройдет.

У Юли он занял почти год.

«Теперь лишь могу сказать, что чем сильнее сопротивляешься, тем дольше длится этот этап», — вспоминает Юля. — В какой-то момент я поняла, что наконец наелась. Оказалось, что теория weight-point работает. Я поправилась ровно на 10 кг, и все. Сколько бы я ни ела, вес больше не прибавлялся. Видимо, в мои 32 года при росте 174 см 70 килограммов и есть мой естественный, не скорректированный диетами вес".





За это время Юля полюбила «нормальную» еду, супы и салаты стали для нее вкусными, а конфеты перестали быть вечной приманкой — ведь теперь они не под запретом. Прошли хронические боли в спине.

Юлия стала открытой, расслабленной, на нее стали обращать внимание интересные мужчины. Почему? Потому что исчезло психологическое и физическое напряжение.

Зато я стала более расслабленной, открытой. Все мое напряжение — физическое и психологическое, которое было естественным следствием постоянного самоконтроля, — исчезло.

«Объективно, с точки зрения общепринятых стандартов я выгляжу хуже, чем год назад, — пишет Юля. — Но я наконец обнаружила, что любить и ценить себя можно не только за спортивные достижения. Теперь я люблю свое тело и ухаживаю за ним: даю отдых, когда это необходимо, кормлю его тем, что ему хочется. Возможно, когда-нибудь я снова увлекусь каким-нибудь фитнесом, но только если почувствую, что мне это интересно и приносит удовольствие. Но это уже совсем другая история».

Евгения

Женя прошла все «прелести» расстройства пищевого поведения. От анорексии и орторексии до здоровых отношений с едой.

До 15 лет Женя была абсолютно нормальным подростком: не слишком худым, но и без лишнего веса. Но «щеки» — то, что беспокоило её всегда…

В 15 она поставила на себе клеймо «толстая» и твердо решила худеть. Сначала голодала, а потом уходила в «зажор» — такой режим ожидаемо (но неожиданно для героини) действительно привел её к проблемам с весом всего за год.

Однако стратегию Женя не изменила, продолжая экспериментировать с диетами и раскачиваясь на качелях «плюс-минус 5 кг». После очередного объедания девушку, по ее собственным словам, «замкнуло». Полгода она жила только на йогуртах три раза в день. Итог? 37 кг. И всё те же щёки, которые были просто особенностью лица!

Было ли у Жени понимание того, что её жизнь в опасности? Нет. Изменить что-либо она решила, только когда увидела в зеркале примерочной отражение своей… попы.

«Она висела! — пишет Женя. — Да-да, я была адски худой, с дряблой попой — классический пример skinny fat».

Как Женя исправляла ситуацию? Ела! Несколько тостов, круассан и шоколадку в день, помимо плотного основного меню.

Вес предсказуемо вернулся, и тогда «розовеньким молочным поросёнком» Женя пришла в зал.

Через полтора года занятий Женя выглядела так:

Что было дальше? Выход из ЗОЖ-зависимости!

«На первый взгляд кажется, что нет ничего плохого в том, что тренировки стали неотъемлемой частью твоей жизни. Да, всё круто, — пишет Женя. — Но ровно до той поры, пока у тебя есть возможность заниматься. Однако стоит получить травму, засопливить, уехать отдыхать (нужное подчеркнуть), как начинаются проблемы. Психологические, ага. Думаешь, что теперь молниеносно разжиреешь, попа зарастёт целлюлитом, а бока начнут яростно вываливаться из штанов. Разве это мысли адекватного человека? Вообще ни разу. Именно от этой зависимости мне удалось избавиться в последнюю очередь. Я хочу жить весело, а не уныло загоняться. Свобода для меня — главная ценность! Сегодня я пришла к интуитивному питанию, которое раньше считала недоступным, и перестала убиваться в тренажерке».





Анастасия

Настя не понаслышке знает, что такое расстройство пищевого поведения. На своем примере она показывает, как восстановиться после него, и помогает девочкам с той же проблемой.





Приводим «говорящие» отрывки из истории Анастасии, рассказанной ею самой:

«Я начала худеть в январе 2011 г. Скупала все обезжиренное и низкокалорийное, вместо обеда — две ложки овощного рагу, вместо — завтрака — яблоко. Ужин? Какой ужин? Мне нравилось держать себя в рамках с каждым днем все больше. Первый день, второй день, третий — это так затягивало, тем более что у меня с невероятной легкостью, без смятения и сожаления, получалось есть «правильно». Я увидела, что мой вес начинает падать, причем стремительно. Я долго не знала о последствиях.

Мой метаболизм замедлился, пищеварение ухудшилось. Мои критические дни ушли. Сначала я думала, что это ненадолго, так как это как «плата» за похудение, но я не знала, что я останусь без них в течение следующих пяти лет.

После апреля 2011 г., когда я добавила к голодовке спорт, наступают дни в тумане. Меня пугали врачи, что я стану бесплодной. И после каждого запугивания я летела обжираться, думая: вот, сейчас обожрусь, и «все пойдет» сразу же! Я наедалась варениками и мороженым, но ощущала, что эта «нездоровая, токсичная еда портит меня!» Ничего не приходило. До месячных мне еще было жить 4 года.

Да, меня сажали на гормоны тысячу раз, я пила травы, я проходила иглоукалывание — не помогало. Мне было холодно, я не могла заснуть по 2 часа, мои волосы были как сопли, на ноге появилась экзема, которая мучила меня до 2016 г.

Я продолжала в том же духе. Несколько лет я тренировалась по 1 часу каждый день, что бы ни было. «Болеешь и температура 38.0? Пошла тренить быстро, э? Тошнит? Ноги у тебя отваливаются, прошла много? Иди давай, нытик, лишь бы тебе не заниматься!». Я просто знала, что «правильные люди тренируются и едят правильно и по чуть-чуть».

Я голодала ночами, так как не ела ничего после трех часов дня и ждала утра, когда я смогу что-нибудь съесть. Я безумно страдала.

В мае 2012-го начался новый виток моего пищевого расстройства — орторексия. Я начинаю тратить тысячи на «правильную» еду — батончики без сахара, хлеб без муки и т.д. Орторексия ужесточается: я начала тренироваться дома и выкладывать результаты в Сеть. Подписчики приходили толпами, и мне это было важно. Я выучила все что могла: КБЖУ, распределение нутриентов в день с тренировкой и без, калории для похудения/поддержания веса, как надо тренировать группы мышц, как выбирать и готовить правильно все продукты. Подними меня ночью и спроси, сколько калорий в капельке молока — я скажу. Тогда я этого не ощущала, но сейчас я понимаю, что я работала на аудиторию, которая увеличивалась и ждала от меня бОльшего.

Я сервировала блюда час, а ела 15 минут. Зато у меня было много лайков!

Я «сушила» себя всё больше и больше, по несколько раз в месяц устраивая дни зажоров (накануне просыпалась по 10 раз за ночь, мечтая о том, что я съем уже утром).













Я максимально измотала свой организм.

Наконец я узнала о том, что такое орторексия — прочла на одном из сайтов. Долго отказывалась верить, что это про меня, но читала, читала, читала… И начала есть.

И в январе 2016 г. пришли месячные впервые за 5 лет без единой таблетки. Собственные. Без гормонов. Сами. Я не верила этому дня 3 и думала, что мне это приснилось. Я написала в инстаграме, что теперь я на несколько кг больше. За 2 месяца от меня ушли почти 3 тысячи человек. Я чувствовала себя отвратительно, но спустя время разозлилась: «Пошли все нах*р, я должна жить ради вас?! Убивать себя ради вас?!»

Так начался мой путь выздоровления. Тело изменилось. Отеков больше нет. Целлюлит ушел на 60%. На животе целлюлит исчез. Мышцы пресса стали виднее.

Ногти начали расти быстрее и не ломаться, не расслаиваться. Волосы растут тоже быстрее, чем раньше. Появился блеск в глазах, хорошее настроение! Я не пришла к обожанию своего тела, но я и не пыталась этого сделать. Я уважаю то, что имею. Чувствую ли я себя сейчас сексуальной? Да.