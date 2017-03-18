Легендарный норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, который женат на трехкратной олимпийской чемпионке белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой, в интервью Dagbladet выразил надежду, что их дочь Ксения, если станет спортсменкой, будет выступать за Норвегию.



Дарья Домрчева и Уле-Эйнар Бьорндален. Фото: Berit Roald / NTB scanpix

Напомним, что Ксения родилась 1 октября 2016 года в Минске. Бьорндален отметил, что она сама должна решить, какую страну представлять, если пойдет по стопам родителей и начнет заниматься биатлоном.

— Для начала она должна научиться кататься на лыжах и главное, чтобы ей это нравилось. Сейчас сложно сказать, кем она станет — лыжницей, биатлонисткой или выберет что-то еще… У нее есть все возможности. Но самое главное, чтобы у нее была хорошая жизнь.

Что касается того, за какую страну выступать, то до 18 лет у нее будут два гражданства. А после этого ей придется делать выбор. И тут уже наверняка многое будет зависеть от того, кто и как будет тянуть за какие-то ниточки.

— Но вы надеетесь, что она будет выступать за Норвегию, если последует по стопам родителей?

— Да, конечно же, — со смехом ответил восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален.