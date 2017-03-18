



Солигорский «Шахтер» и брестское «Динамо» после ответных матчей ¼ продолжат борьбу за Кубок Беларуси.

Солигорчане, уверенно обыгравшие в гостях представителя второго дивизиона гомельский «Локомотив» (3:0),были сильнее в домашней игре – 2:1. Правда, по ходу встречи «горнякам» пришлось отыгрываться.

«Динамовское» дерби, которое проходило в Бресте, не выявило победителя – 0:0. Но за счет мячей, проведенных футболистами обновленного «Динамо» из города над Бугом (2:2) в первой встрече, они тоже стали полуфиналистами.

Два других матча пройдут сегодня, 19 марта. В них встречаются БАТЭ-«Минск» (первая встреча – 1:0) и «Слуцк» - «Торпедо-БелАЗ» (0:1).