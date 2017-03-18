Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров на пресс-конференции после оформления пропуска в финал Кубка президента заявил о финансовых проблемах клуба и о том, что с сентября хоккеисты не получали премиальных, сообщает официальный сайт минского клуба.



Фото: Александр Шичко, Прессбол

В полуфинальной серии «Юность» в пяти матчах одолела солигорский «Шахтер».

— Серия закончилась хорошим матчем. Мне кажется, неплохой полуфинал был, достойный. Соперник — хороший, команда интересная, боевая. Может, у «Юности» была больше нацеленность на ворота. А так — неплохой хоккей.

— После поражения в Солигорске команда была настроена на победу сегодня?

— Играли на домашней площадке — это тоже немаловажный фактор. Дома всегда легче играть. Сегодня мы вовремя забили. Жаль, маловато было зрителей, но, сколько есть — все наши.

— В чем команде нужно прибавить, чтобы увеличить шансы на чемпионство?

— Я знаю в чем, но они не прибавят. У нас очень много молодых хоккеистов. Им поют дифирамбы в федерации хоккея, но и близко ничего такого нету. Нет таких, как в свое время Артем Волков, не говоря уже про Грабовского, Расолько. Когда Волков выходил. Я знал, что он все вбрасывания выиграет, шайбу на себя будет принимать. Сейчас таких нет. Вы же видите, из молодежной сборной в составах полуфиналистов сейчас играет один Белевич. Больше никто не попадает. По игрокам из Гомеля есть информация от нашего знакомого.

— Что можете сказать о сопернике по финалу ?

— Очень хороший оппонент. Думаю, все со мной согласятся, что у «Немана» более мощный состав — все четыре звена. Мы играем всего двумя пятерками. Хотелось бы, чтобы молодежь, которой выдают такие авансы, вызывают в национальную сборную, хотя она и близко не стоит этого, подтянулась. У нас очень много проблем, очень. В том числе финансовые. С сентября мы не получили ни одной премии — впервые за всю историю клуба. Но хоккеисты сражаются. А мы, кажется, 34 раза победили. Огромное спасибо ребятам, что сражаются, они молодцы, — сказал Михаил Захаров.

Цыплаков: Нам не хватило лидеров

Главный тренер солигорского «Шахтера» Владимир Цыплаков отметил надежную игру голкипера соперников и посетовал на посетовал на слабую реализацию голевых моментов игроками своей команды.



Фото: Александр Шичко, Прессбол

— Итог на табло. К сожалению, не смогли переиграть Мильчакова. Он провел великолепную встречу. Если не забиваешь голы, выигрывать тяжело.

— Подведите краткий итог сезона. Команда осталась без медалей…

— На эмоциях тяжело объективно оценить сезон и подвести итоги. Пройдет немножко времени, потом все подведем.

— Чего конкретно в этой серии не хватило?

— Голов. Все игры были напряженные, три овертайма На самом деле получилась хорошая серия, думаю, она всем понравилась. Нам не хватило лидера, который в решающий момент смог бы забить гол. Таких, какие есть у «Юности» — тот же Претнар. Два гола нам забил, чисто индивидуальное мастерство. Сегодня оно у хоккеистов соперника тоже решило многое. При игре «пять на пять» два хороших, так сказать, «вылезания» на ворота — два гола. Нам не хватило именно таких лидеров. У нас в команде, можно сказать, все лидеры, но ярко выраженного, который в решающий момент может забить гол и определить судьбу встречи, к сожалению, нет.