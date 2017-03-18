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Соболенко проиграла в финале турнира в китайском Шэньчжене
Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла в финале одиночного разряда на турнире ИТФ в китайском Шэньчжене.
В решающем поединке женских соревнований с призовым фондом 60 тысяч долларов Арина Соболенко (№ 142 рейтинга WTA) уступила россиянке Евгении Александровой (№ 106) — 2:6, 5:7. Матч продолжался 59 минут.
Еще одна белоруска Вера Лапко (№ 293) добралась в Шэньчжене до четвертьфинала, где уступила китаянке Цзин-Цзин Лю (№ 295) — 3:6, 5:7. В полуфинале же с китаянкой за белоруску поквиталась Арина Соболенко — 6:2, 6:1.
Ранее в мужских соревнованиях с призовым фондом 75 тысяч долларов белорус Владимир Игнатик (№ 163 рейтинга АТР) выбыл во 2-м круге, уступив Максимилиану Мартереру (№ 152) из Германии — 6:4, 4:6, 6:7 (6:8).
Еще один белорус Илья Ивашко (№ 178) выбыл из турнира в 1-м круге, проиграв россиянину Евгению Донскому (№ 99), посеянному под 1-м номером, — 6:3, 3:6, 6:7.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла в финале одиночного разряда на турнире ИТФ в китайском Шэньчжене.
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