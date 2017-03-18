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Через себя в гандболе. Гол белоруса признали лучшим в 18-м туре чемпионата Франции
В минувшем туре чемпионата Франции по гандболу гандболист сборной Беларуси Артем Королек, выступающий за «Сен-Рафаэль», сотворил настоящий шедевр. Экс-игрок минского СКА забросил «Тулузе» через себя, сообщает
Похоже, вратарь даже не понял, что произошло. Бросок Артема не оказался незамеченным. Гол 21-летнего линейного признали лучшим в туре.
«Сен-Рафаэль» одержал победу со счетом 31:25 и с 33 очками после 18 туров делит третье место с «Монпелье».
Артем Королек в декабре 2016-го перебрался в «Сен-Рафаэль» из минского СКА сразу после матчей решающего раунда квалификации Кубка ЕГФ, где армейцы
Судьба распорядилась так, что два из трех заключительных матчей за СКА 20-летний линейный провел против своей будущей команды. В двух этих встречах Королек забросил 12 мячей в ворота «Сен-Рафаэля».
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В минувшем туре чемпионата Франции по гандболу гандболист сборной Беларуси Артем Королек, выступающий за "Сен-Рафаэль", сотворил настоящий шедевр.
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