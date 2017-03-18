Новые герои проекта « Легионеры » − семья Любо Вукича — гандболиста БГК имени Мешкова. Хорват вместе с женой Йосипой и двумя дочерьми живут в Бресте пять лет. Они не понаслышке знают, что такое белорусские рынки, детские сады и больницы. Корреспондент SPORT.TUT.BY поговорил с Вукичами о самых интересных наблюдениях за брестскую пятилетку.



Фото: БГК имени Мешкова

Любо и Йосипа познакомились на гандбольных сборах в Хорватии, когда были еще подростками. Жена игрока БГК — в прошлом профессиональная спортсменка. Любо шутит, что они с Йосипой вместе уже 150 лет.

− Когда познакомились, нам было всего по 16 лет. Йосипа влюбилась в меня без памяти, ха-ха.

− Все было немного по-другому, − улыбается Йосипа. — Любо мне действительно очень понравился, его типаж в моем вкусе. Но я не стала знакомиться первой, а сказала его другу, что буду ждать звонка от Любо. Он недели две не звонил — стеснялся. Тогда я намекнула другу: если Любо не позвонит сам, это сделаю я.

− Я испугался: если девушка позвонит первой, это же будет позор! Поэтому я быстренько собрался с мыслями и позвонил. Скоро будет круглая дата — 20 лет, как мы вместе.

«В первые месяцы русскоязычные одноклубники ходили со мной в магазины»

Пять лет назад Вукич принял предложение от БГК и согласился на переезд. Сначала гандболист сам перебрался в Беларусь, а спустя пару месяцев перевез в Брест жену и дочь.

− Когда я только приехал в Брест, клуб предложил помощь в поисках жилья. Получился настоящий прикол! Пять лет назад в городе было непросто найти комфортабельную квартиру — сегодня полно предложений, а тогда было по-другому. Я не выдвигал завышенных требований, просто искал жилье, куда было бы приятно возвращаться после тренировки. Спортивный директор так старался, что нашел для меня трехэтажный загородный дом с бассейном и площадью 1000 квадратных метров. Аренда стоила порядка тысячи евро. Конечно, я отказался от такого предложения, объяснив, что я не Криштиану Роналду или Златан Ибрагимович. Все посмеялись. В итоге мы с семьей поселились в уютной квартире в центре Бреста.

Пять лет назад никто из семьи Вукичей не разговаривал на русском языке — сегодня Любо, Йосипа и старшая дочь Ника свободно общаются по-русски, а маленькая Ариана только учится произносить первые слова, но уже выбирает русскоязычные мультфильмы.

Любо выучил русский благодаря тому, что каждый день слышал его от партнеров по команде.

− А жена несколько раз в неделю целенаправленно занималась с репетитором. Знание языка открывает многие двери. Когда перешел в БГК, общался только с югославами на хорватском. Мне повезло, что тогда в брестском клубе было много хорватов и сербов. А вот в бытовых ситуациях спасали русскоязычные одноклубники — они ходили вместе со мной в банк и магазины. Через два-три месяца я начал все понимать, а заговорил на русском спустя полгода.



Фото: БГК имени Мешкова

Семья гандболиста могла бы, как и многие иностранцы, приезжающие в Беларусь на работу по контракту, обойтись английским и пойти по пути наименьшего сопротивления. Но Вукичи решили, что жить в стране и не говорить на местном языке — нелогично (пускай этот язык и такой сложный, как русский). Жена гандболиста объясняет:

− Любо часто отправляется на выезды, и без знания языка я бы здесь просто потерялась. Когда у тебя есть маленькие дети, в любой момент может понадобиться какая-то покупка или консультация врача. У нас сложилась плохая традиция: как только Любо уезжает на гостевые игры, у кого-то из девочек поднимается высокая температура. Мне приходится звонить в скорую и вызывать доктора. Так что без владения русским никуда.

«В белорусских больницах условия даже лучше, чем в Хорватии»

Йосипа Вукич приятно удивились уровню медицинского обслуживания в Беларуси.

− Мы обращаемся как в государственные поликлиники, так и в частные медцентры: зависит от того, каким временем располагаем. Нашей младшей дочке делали операцию на уши, и я лежала с ней в детской государственной клинике Бреста. Нас наблюдали очень хорошие и доброжелательные врачи и медсестры. Не удивляйтесь, но условия в ваших больницах даже лучше, чем в Хорватии. Возможно, немцы, сравнивая со своими клиниками, заметят в белорусских больницах недочеты. Но ваши больницы точно не уступают хорватским. А еще поразили детские сады. В обычных белорусских садиках есть классы для занятий музыкой и хореографией, отдельные комнаты для сна и приема пищи. Воспитатели организовывают утренники, придумывают сценарии, репетируют с детьми, заказывают фото- и видеосъемку, а родители просто приходят в качестве зрителей и наслаждаются. В Хорватии родители сами должны проявлять инициативу и заниматься всем — от написания программы до пошива костюмов.

Старшей дочери Вукичей Нике было всего полтора года, когда семья переехала в Брест. Йосипа говорит, что дочь растет настоящей белоруской.



Фото: БГК имени Мешкова

− Ника просит меня готовить белорусские блюда — борщ, голубцы, сырники. Женщина, которая работает в магазине по соседству, заметила, что я иностранка, и поделилась рецептом некоторых блюд. Нике очень нравится ходить в сад, она быстро выучила русский язык, подружилась с детьми. Каждый день приносит оттуда какие-то истории. Помню, первое время она приходила из садика и просила у меня кисель и «красный супчик», а я понятия не имела, как это готовить. Потом нашла рецепт, но дочка сказала, что в садике все по-другому. Ника обожает свою воспитательницу Наталью Анатольевну. Говорит, что не поедет с нами в Хорватию, а останется здесь с воспитательницей. А однажды дочка усадила меня на диван и заявила: «Мама, ты только не плачь, но иногда мне хочется, чтобы Наталья Анатольевна была моей мамой». В конце весны у дочки будет выпускной в детском саду, она уже предупредила нас: «Я сто процентов буду плакать. И еще, мы обязательно должны вернуться в Беларусь. Я же не могу больше никогда не видеться с воспитателями».

«Люди любят критиковать свои страны, но это нормально»

Гандболист отмечает, что Беларусь не уступает многим европейским странам, а в чем-то даже превосходит их.

− У Беларуси есть много преимуществ даже в сравнении с Хорватией. Возможно, белорусы считают по-другому, но это нормально — люди любят критиковать свои страны. Кажется, что нет ничего лучше дома. В то же время именно на родине замечаешь больше всего недостатков. Блага, находящиеся под боком, воспринимаются как данность. Например, мы живем в Хорватии в ста метрах от моря. Хоть хорватские курорты считаются одними из лучших в Европе, мы выбираемся на побережье всего несколько раз за лето. Если бы не дети, может, и вовсе бы не выходили к морю.

Любо Вукич критически оценивает экономическую ситуацию в Хорватии и рассказывает, что многие рядовые покупки оказываются не по карману местным жителям.

− Сегодня в Хорватии 28 процентов от трудоспособного населения не могут найти работу. А ведь у нас очень высокие цены на бензин, интернет, коммунальные платежи. Четвертая часть зарплаты среднестатистического хорвата уходит на коммуналку. Средняя заработная плата по стране — 800 евро, но большая часть людей зарабатывает 500−600. Наши пенсионеры вынуждены жить очень скромно — пенсии хватает лишь на дней 20. Я не представляю, как бы жили мои родители, если бы я не помогал им деньгами.



Фото: БГК имени Мешкова

В семье спортсмена есть условное распределение обязанностей. Любо — кормилец, а Йосипа — домохозяйка и хранительница очага, занимающаяся воспитанием дочерей.

− Мы единогласно решили, что справимся без помощи няни. Зачем, если я не работаю? Быть женой спортсмена — это, без преувеличения, отдельная профессия. Я вроде бы нигде не занята, но целый день кручусь как белка в колесе: отвожу Нику в сад, занимаюсь по дому, уделяю много внимания Ариане. Наша старшая дочка еще и танцует — трижды в неделю возим ее на занятия в группу поддержки «БГК Stars». Она мечтает выступать на папиных играх, смотрит во время матчей на основной состав группы и говорит: «И я так буду!».

Большую часть моего времени отнимает приготовление пищи. У Любо разработана отдельная схема питания: он ест большими порциями шесть раз в день. Если кому-то показать блюдо, которое муж съедает за два часа до игры, люди скажут, что он сумасшедший. Казалось бы, после такого плотного обеда невозможно играть. Но Любо выбирает большие порции «чистой» и полезной еды без майонезных соусов. Муж помогает мне с обязанностями по дому: он очень вкусно готовит, причем умеет готовить абсолютно все — от сочных стейков до супов и тортов. Если он в Бресте, то я даже успеваю уделить время себе, сходить в тренажерный зал или на йогу.

«В Хорватии на службу в армию идут только добровольцы, которые получают за это деньги»

Хорваты говорят, что не испытывают в Беларуси дискомфорта из-за недостатка любимых продуктов.

− Мы все находим в магазинах Бреста или на рынке. Обычно ездим закупаться в «Корону». Типичная ситуация: идем покупать продукты на неделю, но на следующий день чего-то недостает, и опять заглядываем в супермаркет, а выходим оттуда снова с полной корзинкой. За мясом предпочитаем ездить на рынок. На брестском рынке, как и везде, очень разговорчивые продавцы: достаточно взгляда в их сторону — и женщины полчаса рассказывают о себе, своей семье, ситуации в мире. В Беларуси никто не торгуется на базаре, да мы и не пробуем: просто радуемся, когда в наличии есть свежая телятина.

У Вукичей две девочки. Поэтому тема армии, волнующая семьи, где подрастают сыновья, для них неактуальна. Тем не менее, интересуемся у Любо, как он относится к обязательной воинской службе.

− В нашей стране обязательную службу в армии отменили в 2008 году. Раньше парни служили полгода или год, а в Югославии служба была еще более продолжительной. Я в курсе, что в Беларуси молодые люди находятся в призывном возрасте до 27 лет и служат год или полтора — в зависимости от образования. Можно понять парней, которые не хотят проводить полтора года жизни в армии. Вот уже 9 лет в Хорватии на службу идут только контрактники-добровольцы, которые получают за это деньги. Но из-за нестабильной ситуации в мире вновь планируют ввести обязательную службу в армии. Мое субъективное мнение таково: обязательная служба должна быть, возможно, продолжительностью не в полтора года, но для мужчин важна подготовка такого плана.

Вукичи называют белорусов достаточно законопослушными, но замечают за нами некоторые грешки. Любо подметил за брестчанами привычку переходить дорогу до того, как на светофоре загорится зеленый.



Фото: БГК имени Мешкова

− Люди внимательно следят за секундами, которые отсчитывает светофор, но начинают идти за три секунды до переключения света на зеленый. А ведь водитель за рулем точно так же может подумать, что у него в запасе еще три секунды, чтобы проехать. В Хорватии повсюду установлены камеры — граждане платят штрафы даже за минимальные нарушения. Хотя, в общем, белорусы спокойные. И это очень отличает вас от южных хорват. Мы невероятно взрывные. В Сплите популярна песня: «Темперамент рулит и управляет всем». Мы сначала говорим, а потом думаем. А белорусы рассудительные. Здесь я наслаждаюсь эмоциональным спокойствием.