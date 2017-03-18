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Домрачева и Скардино участвуют в масс-старте. Мультимедийный онлайн TUT!

19.03.2017 13:07 — Разное | Tut.by  
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Последней женской гонкой в рамках Кубка мира по биатлону станет масс-старт на 12,5 километра.


Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

В гонке примут участие тридцать лучших биатлонисток мира, в числе которых и две белоруски: Надежда Скардино, которая занимает в общем зачете 21-е место, и Дарья Домрачева, расположившаяся на 24-й строчке.

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.

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Последней женской гонкой в рамках Кубка мира по биатлону станет масс-старт на 12,5 километра.

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