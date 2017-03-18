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На турнире в Лас-Вегасе житель Чебоксар выиграл приз в 750 тыс. долларов и не заплатил за два года налоги на 4 млн росс. рублей.

Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Чувашии возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Чебоксар, неоднократно побеждавшего в международных турнирах по покеру, пишет Forbes.

В СКР по Чувашии отметили, что жителя Чебоксар, не имеющего постоянного места работы, подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (часть 1 статьи 198 Уголовного кодекса России). Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным инспекцией ФНС России по городу Чебоксары.

По версии следствия, подозреваемый уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц за 2011-2013 годы в размере, превышающем 3,9 млн росс. рублей, не представив соответствующие налоговые декларации в налоговые органы. Тем самым он скрыл свои доходы в 30 млн росс. рублей, полученные за пределами России. Речь идет о выигрыше, полученном за победы в международных турнирах по покеру в Лас-Вегасе (финальный турнир World Series of Poker), в Берлине, Копенгагене и Довиле (Франция).