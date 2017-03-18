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Врач: весеннее обострение у шизофреников – миф

19.03.2017 14:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Согласно проведенным в США исследованиям, не исключено, что по анализу крови можно будет распознать шизофрению на ранних стадиях. Идея того, что шизофрения может носить вирусный характер, далеко не нова. Исследования этой теории велись еще в советские времена. Об этом, а также о современных методах диагностики шизофрении рассказал в эфире радио Sputnik врач-психиатр Александр Федорович.

Достаточно часто приходится слышать, что ученые нашли причину болезни, найдена очередная панацея. К сожалению, это не всегда так. До сих пор ведутся исследования о причинах возникновения шизофрении. Есть несколько десятков вариантов и теорий. Самая популярная и обоснованная на сегодняшний день, это теория генетического возникновения этой тяжелой болезни. Есть определенные разработки, говорящие об определенных органических поражениях головного мозга, способных вызвать шизофрению.

Давно сложился стереотип, что шизофрения традиционно обостряется весной. Александр Федорович аргументированно разрушает это мнение.

"Обострения начинается зимой, в декабре или январе. К весне они просто набирают мощь, и становятся понятными и очевидными. Поэтому существует мнение, что обострения начинаются весной. Это не так", — сказал Александр Федорович.

Стоит обратить внимание на то, что существует постоянная цифра больных шизофренией, и она практически не меняется. Только 1,5-2 процента людей на планете больны шизофренией. Однако по сравнению с данными 20-летней давности стало гораздо меньше тяжелых и не поддающихся терапии форм болезни. Появляются новые препараты, новые средства борьбы с этим недугом.

Беседу с врачом-психиатром Александром Федоровичем слушайте на радио Sputnik Беларусь.    

 
 
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Врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович рассказал о том, что весенние обострения у шизофреников, на самом деле начинаются гораздо...

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