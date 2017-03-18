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Пхеньян сообщил об успешном испытании супермощного ракетного двигателя

19.03.2017 15:57 — Разное | Ежедневник  
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Пхеньян сообщил об успешном испытании супермощного ракетного двигателя

tomator.ru

О проведенном успешном испытании в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) нового ракетного двигателя сообщает в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Разработка и завершение работы над надежным ракетным двигателем нового типа позволит объединить научные и технологические открытия для создания средства доставки спутников мирового уровня в целях освоения космического пространства", - цитирует ЦТАК заявление лидера КНДР Ким Чен Ына, присутствовавшего на испытаниях.

Он также отметил, что "скоро весь мир увидит значение достигнутой великой победы".

Как отмечают наблюдатели, сообщение об испытании двигателя совпало по времени с визитом госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Пекин после его посещения Японии и Южной Кореи.

Глава американской дипломатии заявил, что Вашингтон считает провалившимися 20-летние усилия по денуклеаризации Северной Кореи, и США намерены предпринять более действенные меры в этом направлении.

Как сообщалось, главная цель поездки дипломата - согласование мер по нейтрализации ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР, пишет Интерфакс.

 
 
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О проведенном успешном испытании в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) нового ракетного двигателя сообщает в воскресенье Центральное...

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