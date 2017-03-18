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Мартен Фуркад выиграл последнюю гонку сезона

19.03.2017 16:21 — Разное | Tut.by  
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Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира в Холменколлене.


Фото: www.biathlonworld.com

Взявший по ошибке пустые обоймы Фуркад много времени потратил на первом огневом рубеже, но все равно закрыл все мишени. Француз не сделал в гонке ни одного промаха и на 17 секунд опередил Андрея Расторгуевса (0+1+1+0) из Латвии, которые впервые попал на подиум. Третье место занял австриец Симон Эдер (0+0+1+0).

В общем зачете Кубка мира Мартен Фуркад победил с огромным преимуществом. Далее расположились Антон Шипулин, Йоханнес Бо, Арнд Пайффер и Симон Шемпп.

Владимир Чепелин стал 47-м, Сергей Бочарников — 80-м, Дмитрий Абашев — 80-м, Максим Воробей — 90-м, Роман Елетнов — 94-м.

В Кубке наций победила Германия, Беларусь — на 14-м месте.

 
 
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Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира в Холменколлене.

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