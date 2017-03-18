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Неделя начнется с гололеда: прогноз погоды на понедельник

19.03.2017 16:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 мар — Sputnik. Ночью и утром в отдельных районах Беларуси в понедельник, 20 марта, ожидаются туман, слабый гололед, на дорогах гололедица, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Завтра погоду продолжат определять атмосферные фронты, движущиеся с Западной Европы, погода останется неустойчивой.

Ночью 20 марта преимущественно в восточных и западных районах и днем на большей части территории ожидаются кратковременные осадки — мокрый снег и дождь. Температура воздуха минимальная ночью —3..+2°С, максимальная днем +3..+10°С.

В ближайшие дни на отдельных участках рек будет отмечаться рост уровней воды, обусловленный выпадением осадков.

 
Теги: Минск
 
 
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Ночью и утром в понедельник в отдельных районах страны будет туман и гололед.

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