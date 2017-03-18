МИНСК, 19 мар — Sputnik. Ночью и утром в отдельных районах Беларуси в понедельник, 20 марта, ожидаются туман, слабый гололед, на дорогах гололедица, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Завтра погоду продолжат определять атмосферные фронты, движущиеся с Западной Европы, погода останется неустойчивой.

Ночью 20 марта преимущественно в восточных и западных районах и днем на большей части территории ожидаются кратковременные осадки — мокрый снег и дождь. Температура воздуха минимальная ночью —3..+2°С, максимальная днем +3..+10°С.

В ближайшие дни на отдельных участках рек будет отмечаться рост уровней воды, обусловленный выпадением осадков.