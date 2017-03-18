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Бизнесмен Андрей Гусаров о таксистах: стоит ввести лицензии
19.03.2017 16:40 — Разное | Sputnik Беларусь
Несколько недель не утихают страсти по минским таксистам. История, которая произошла с одной минчанкой, даже стала поводом для специального ток-шоу на центральном канале белорусского телевидения. Среди гостей передачи был и известный белорусский бизнесмен, директор компании "Гусаров Групп" Андрей Гусаров. По иронии судьбы, буквально на следующий день после эфира, он попал в странную ситуацию с одной из служб такси.
"Я вызвал машину, диспетчер дал 7 или 9 минут до посадки. Жду машину, через 13 минут приходит смс о задержке автомобиля. Через пару минут набираю по номеру из смс, трубку не берут. Потом звонит диспетчер и говорит, что водитель приехал. Подъезд сквозной, прохожу к другому выходу — машины нет. Перезванивает водитель, смеется в трубку и сообщает, что задерживается. Времени до посадки он не дал", — рассказал Гусаров.
© Sputnik / Виктор Толочко
В процессе поездки оказалось, что счетчик выключен, якобы из-за неисправности, информации о тарифах нет. На просьбу пассажира включить счетчик, таксист обиделся, и попытался высадить клиента на середине мартшрута. Странность заключалась еще и в том, что позднее таксист случайно все-таки включил счетчик. Обо всем этом пассажир сообщил диспетчеру.
Андрей Гусаров считает, что проблема заключается в том, что входной порог для работы в такси очень минимален, достаточно иметь права. Знать город, или быть готовым общаться с людьми в последнее время для таксистов не главное. В Беларуси за последний год количество таксистов увеличилось на 15 процентов. Многие идут в эту профессию, ожидая быстрых и легких денег. Андрей Гусаров высказал мнение, что стоило бы ввести обязательное лицензирование таксистов, как это происходит в Европе или США. Возможно, тогда проезд в такси станет дороже, но зато нас будут возить профессиональные люди, и рынок станет чище, считает Андрей Гусаров.
Беседу с Андреем Гусаровым слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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