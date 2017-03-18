Ворошкевич о Чаке Берри: Johnny B Goode это самый главный рок-н-ролл /

Печальная новость пришла с североамериканского континента. На 91-м году жизни скончался Чак Берри, один из отцов рок-н-ролла, легенда и культовая фигура рок-музыки для всех без исключения, имеющих отношение к современной культуре. В свое время Джон Леннон сказал, что если бы кто-то попробовал назвать рок-н-ролл по-другому, этот стиль назывался бы "Чак Берри".

Один из создателей белорусского рока, лидер легендарных групп "Бонда" и "Крама" Игорь Ворошкевич поделился своими чувствами по поводу ухода музыкальной легенды.

"Это большая потеря. Порвано еще одно звено в рок-н-ролльной цепи. Весь настоящий рок построен на том, что было когда-то придумано Чаком Берри", — сказал Ворошкевич.

Днем 18 марта Чак Берри потерял сознание у себя дома в округе Сент-Чарльз, штат Миссури. Реанимировать его не удалось. В день своего 90-летия музыкант анонсировал на 2017 год выход своего нового альбома, первого с 1979 года, содержащего оригинальный музыкальный материал. Альбом будет называться "Chuck". Музкант хотел посвятить новый сборник своей жене Темете "Тодди" Саггс.

Чарльз Эдвард Андерсон "Чак" Берри — американский рок-музыкант‚ певец, гитарист, автор песен. Один из наиболее влиятельных ранних исполнителей рок-н-ролла. На его творчестве построили свою карьеру The Beatles, The Rolling Stones, AC/DC, другие влиятельные фигуры современной поп-музыки. По версии журнала Rolling Stone, является пятым в рейтинге 50 величайших исполнителей всех времен и народов.

Беседу о Чаке Берри с Игорем Ворошкевичем слушайте на радио Sputnik Беларусь.