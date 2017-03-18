Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о ситуации в масс-старте в Холменколлене, где он занял 1-е место несмотря на то, что он забыл взять с собой заряженные обоймы.



Мартен Фуркад. Фото: biathlonworld.com

— Я забыл зарядить обоймы, понял это только после первой стрельбы. Это была только моя ошибка, но это биатлон. Мне без разницы, оставят ли мне победу или нет, важно было проявить себя. И если жюри решит, что я не заслужил победу, думаю, 29 парней позади меня знают, что я ее заслужил.

Думаю, что важно уважать правила. Но сегодня, считаю, говорит спорт, и надеюсь, что жюри отнесется к этому с уважением. Я не сделал ничего опасного.

Мне немного стыдно, потому что когда мне было 15 лет, я сделал такую же ошибку. Это невероятно. Когда взял обойму в руку, не надо было даже смотреть, потому что знал, что она пустая. Я очень доволен, потому что выиграл — несмотря ни на что. Отыграл время, потерянное на стрельбе, у меня получилась одна из лучших гонок. Это потрясающе.

— Для вас было важно побороться за победу в зачете масс-стартов?

— Я еще не знаю, как пробежал Шемп.

— Он финишировал далеко. Думаю, вы выиграли.

— Это хорошо. Было важно выиграть зачет, но еще важнее — показать то, что я сделал в гонке. Показать, что даже с 14 победами и 22 подиумами, у меня полно мотивации, — сказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».

— Этот инцидент придал тебе мотивации?

— Думаю, эта мотивация была у меня уже до гонки. Во вторник я принял решение уехать из дома, оставив жену, которая готовится к рождению второго ребенка на следующей неделе. Я рискнул не оказаться с нею рядом и не увидеть это не для того, чтобы быть дисквалифицированным.

— Жюри сохранило победу за тобой.

— Думаю, что наше жюри замечательное. Я очень доволен. Я могу понять дисквалификацию, если нарушены какие-то правила безопасности, но я знаю, что сегодня не нарушал таких правил.

Я был бы очень разочарован, если бы потерял победу из-за глупых правил. Я и так потерял много времени из-за этого глупого инцидента. Я очень рад, что жюри приняло во внимание мою умственную отсталость и решило оставить мне победу.

— 14 побед в сезоне. Можешь объяснить, как это возможно?

— Это безумие. 14 побед, 22 подиума в 26 гонках, всегда в топ-8 — это больше, чем я мог мечтать в своей жизни. Должен сказать, что мне также везло, потому что между первым и четвертым местом маленькие отрывы.

В декабре в Нове Место я опередил Эмиля на какие-то секунды. Такие гонки определили то, что сезон стал таким потрясающим. Думаю, что я счастливчик, — сказал Фуркад в эфире NRK .

Мартен Фуркад установил рекорд по количеству подиумов на этапах Кубка мира в одном сезоне. В 26 гонках он 22 раза поднимался на пьедестал почета (14−3-5), таким образом, он был в тройке лучших в 84 процентах случаев. Причем больше половины из личных гонок Кубка мира Фуркад выиграл (54 процента).

Худшим результатом за сезон для француза стало 8-е место в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

По количеству побед за сезон Фуркад сравнялся с шведской биатлонисткой Магдаленой Форсберг.

Также француз стал шестикратным обладателем Большого хрустального глобуса вслед за Форсберг и норвежцем Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Он, как и шведка, завоевал шесть трофеев подряд.