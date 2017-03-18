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Крокодил убил 19-летнего африканского футболиста

19.03.2017 17:49 — Разное | Tut.by  
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Футболист мозамбикского «Атлетико Минейро» Эстевао Альберто Жино погиб в результате нападения крокодила.

— Мы оплакиваем нашего игрока, нашего брата, друга, сына и вечного центра обороны Эстевао Альберто Жино, которому было всего 19 лет и у которого были перспективы в футболе. Накануне он стал жертвой крокодила на берегу реки Замбези, — сообщается на официальной страничке «Атлетико Минейро» в Facebook.

Отмечается, что крокодил напал на молодого человека, когда тот совершал пробежку на берегу реки.

 
 
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Футболист мозамбикского "Атлетико Минейро" Эстевао Альберто Жино погиб в результате нападения крокодила.

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