Прошлогодний обладатель Кубка Беларуси по футболу жодинское «Торпедо-БелАЗ», главным тренером которого является рулевой национальной сборной страны Игорь Криушенко, в новом розыгрыше сложил полномочия уже на четвертьфинальной стадии.



Фото: torpedo-belaz.by

19 марта торпедовцы проиграли «Слуцку» (0:2) и по сумме двух поединков выбыли из турнира. Напомним, что дома жодинская команда выиграла с минимальным счетом 1:0. В ответной дуэли «Слуцк» принимал соперника не на родном стадионе, а в Бобруйске.

«Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:0

19 марта. Бобруйск. Стадион имени А.Прокопенко.

Судьи: Д. Щербаков (Минск), А. Вашкевич (Молодечно), А. Филиппович (Столбцы).

«Cлуцк»: Дударь — Былина, Образов, Каршакевич, Андрей Залеский, Щегрикович (капитан), Ауие (Сафонов, 80), Кибук, Юсов, Себаи (Трачинский, 87), Яцкевич (Рушницкий, 88).

«Торпедо-БелАЗ»: Фомичев — Панковец (капитан), Шаповал, Клопоцкий, Павловец, Хачатурян, Рекиш (Макась, 67), Щербо, Афанасьев (Оганнисян, 59), Скавыш (Соловей, 83), Зубович.

Голы: 1:0 — Юсов (59), 2:0 — Щербо (80, автогол).

Предупреждения: Былина (3), Яцкевич (87), Соловей (90).

Решающий гол автозаводцы забили сами себе. После прострела Яцкевича мяч срезал в свои ворота Щербо…

«Слуцк» впервые в истории добрался до полуфинала Кубка Беларуси.

Последний полуфиналист Кубка Беларуси выявится сегодня в ответной дуэли БАТЭ и «Минска». Матч на поле «Борисов-Арены» начнется в 19.00. Первая встреча в Минске завершилась победой борисовчан — 1:0.

18 марта определились еще два полуфиналиста Кубка Беларуси . Брестские динамовцы по сумме двух матчей лишь благодаря голам на чужом поле выбили из борьбы минских одноклубников — 2:2 в Минске и 0:0 в Бресте. А солигорский «Шахтер» уверенно справился с гомельским «Локомотивом» (Д2) — 3:0 в Гомеле и 2:1 в Слигорске.