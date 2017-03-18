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Прошлогодний обладатель Кубка Беларуси по футболу сложил полномочия
Прошлогодний обладатель Кубка Беларуси по футболу жодинское «Торпедо-БелАЗ», главным тренером которого является рулевой национальной сборной страны Игорь Криушенко, в новом розыгрыше сложил полномочия уже на четвертьфинальной стадии.
19 марта торпедовцы проиграли «Слуцку» (0:2) и по сумме двух поединков выбыли из турнира. Напомним, что дома жодинская команда выиграла с минимальным счетом 1:0. В ответной дуэли «Слуцк» принимал соперника не на родном стадионе, а в Бобруйске.
«Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:0
19 марта. Бобруйск. Стадион имени А.Прокопенко.
Судьи: Д. Щербаков (Минск), А. Вашкевич (Молодечно), А. Филиппович (Столбцы).
«Cлуцк»: Дударь — Былина, Образов, Каршакевич, Андрей Залеский, Щегрикович (капитан), Ауие (Сафонов, 80), Кибук, Юсов, Себаи (Трачинский, 87), Яцкевич (Рушницкий, 88).
«Торпедо-БелАЗ»: Фомичев — Панковец (капитан), Шаповал, Клопоцкий, Павловец, Хачатурян, Рекиш (Макась, 67), Щербо, Афанасьев (Оганнисян, 59), Скавыш (Соловей, 83), Зубович.
Голы: 1:0 — Юсов (59), 2:0 — Щербо (80, автогол).
Предупреждения: Былина (3), Яцкевич (87), Соловей (90).
Решающий гол автозаводцы забили сами себе. После прострела Яцкевича мяч срезал в свои ворота Щербо…
«Слуцк» впервые в истории добрался до полуфинала Кубка Беларуси.
Последний полуфиналист Кубка Беларуси выявится сегодня в ответной дуэли БАТЭ и «Минска». Матч на поле «Борисов-Арены» начнется в 19.00. Первая встреча в Минске завершилась победой борисовчан — 1:0.
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Прошлогодний обладатель Кубка Беларуси по футболу жодинское "Торпедо-БелАЗ", главным тренером которого является рулевой национальной сборной страны Игорь...
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