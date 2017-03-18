﻿ Губерниев: Если б кто-то из россиян нарушил правила, как Фуркад, он до 2-го рубежа не добежал бы. 21.by
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Губерниев: Если б кто-то из россиян нарушил правила, как Фуркад, он до 2-го рубежа не добежал бы

19.03.2017 19:04 — Разное | Tut.by  
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Российский телекомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на решение судей масс-старта в Холменколлене не дисквалифицировать Мартена Фуркада, который забыл взять с собой заряженные обоймы и получил их от тренеров своей команды, а не от организаторов соревнований, как предписывают правила.

— Представьте на миг ситуацию, что кто-то из российских спортсменов, например бы, это сделал. Да он бы до второго рубежа не добежал! Вот авторитет человека! Им на самом деле можно восхищаться! Человек, который переписывает под себя правила. Вот Расторгуев почему протест не подал? Может быть, шанса другого не будет на верхней ступеньке стоять? Но как бы там ни было, Фуркад — молодец! Фуркад правит миром! Вот так. Он объявлен победителем, хотя и нарушил правила вместе с тренером! Друзья, ваша оценка ситуации? Справедливо это? Жду комментариев! — высказался Дмитрий Губерниев на своей странице в Инстаграм.

Мартен Фуркад установил рекорд по количеству подиумов на этапах Кубка мира в одном сезоне. В 26 гонках он 22 раза поднимался на пьедестал почета (14 первых мест, 3 вторых, 5 третьих).

По количеству побед за сезон Фуркад сравнялся со шведской биатлонисткой Магдаленой Форсберг.

Также француз стал шестикратным обладателем Большого хрустального глобуса вслед за Форсберг и норвежцем Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Он, как и шведка, завоевал шесть трофеев подряд.

 
 
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Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на решение судей масс-старта в Холменколлене не дисквалифицировать Мартена Фуркада в масс-старте, который забыл...

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