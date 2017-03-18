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Губерниев: Если б кто-то из россиян нарушил правила, как Фуркад, он до 2-го рубежа не добежал бы
Российский телекомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на решение судей
— Представьте на миг ситуацию, что кто-то из российских спортсменов, например бы, это сделал. Да он бы до второго рубежа не добежал! Вот авторитет человека! Им на самом деле можно восхищаться! Человек, который переписывает под себя правила. Вот Расторгуев почему протест не подал? Может быть, шанса другого не будет на верхней ступеньке стоять? Но как бы там ни было, Фуркад — молодец! Фуркад правит миром! Вот так. Он объявлен победителем, хотя и нарушил правила вместе с тренером! Друзья, ваша оценка ситуации? Справедливо это? Жду комментариев! — высказался Дмитрий Губерниев на своей странице в
Мартен Фуркад установил рекорд по количеству подиумов на этапах Кубка мира в одном сезоне. В 26 гонках он 22 раза поднимался на пьедестал почета (14 первых мест, 3 вторых, 5 третьих).
По количеству побед за сезон Фуркад сравнялся со шведской биатлонисткой Магдаленой Форсберг.
Также француз стал шестикратным обладателем Большого хрустального глобуса вслед за Форсберг и норвежцем Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Он, как и шведка, завоевал шесть трофеев подряд.
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