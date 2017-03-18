Футболисты ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко одержали вторую победу подряд в премьер-лиге чемпионата России, выиграв в Грозном у «Терека».



Фото: twitter.com/PFC_CSKA_MOSCOW

«Терек» — ЦСКА — 0:1

Гол: 0:1 — Ионов (28).

Удары: 7−12.

Удары в створ ворот: 3−8.

Владение мячом: 50%-50%.

В трех официальных поединках под началом Виктора Гончаренко ЦСКА не потерпел ни одного поражения и не пропустил ни одного мяча (в предыдущих матчах москвичи сыграли дома вничью с «Зенитом» — 0:0 и разгромили дома «Томь» — 4:0).

— Мы знаем, что всем тяжело играть в Грозном. «Терек» — хорошая команда, давление трибун и аура стадиона позволяют показывать очень хороший футбол. Мы одержали заслуженную победу. Первый тайм проходил под нашим контролем, и мы были ближе к тому, чтобы забить второй гол. Когда «Терек» перестроился, пошло давление на наши ворота, начали возникать моменты. Но у нас достаточно опытная команда, чтобы справиться с такой ситуацией. В современно футболе, учитывая, как изучают соперника, сложно удивить. Мы знаем состав, как играет «Терек», возможные замены и так далее, — приводит официальный сайт ЦСКА слова Виктора Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

Благодаря осечке московского «Спартака» в матче с «Локомотивом» (1:1) ЦСКА сократил отставание от лидера премьер-лиги до 6 очков. Сейчас ЦСКА располагается на 2-й позиции (39 очков в 20 играх) вслед за «Спартаком» (45 баллов в 20 матчах). Самый богатый клуб России питерский «Зенит» идет третьим (36 очков в 19 поединках), но провел на одну игру меньше. Сегодня вечером «Зенит» играет с тульским «Арсеналом».

Команда еще одного белорусского тренера — «Крылья Советов» под началом Вадима Скрипченко — после двух поражений подряд сумела добыть ничью в домашней встрече с «Ростовом» — 0:0.

Белорусский полузащитник «Крылышек» Александр Глеб был заменен после первого тайма из-за повреждения — он подвернул голеностоп. Белорусский форвард в заявку на игру не был включен из-за травмы.

Белорусский нападающий «Ростова» Тимофей Калачев отыграл весь матч и на 41-й минуте получил желтую карточку.

Уже завершились еще несколько матчей 20-го тура:

«Анжи» (Махачкала) — «Оренбург» — 1:0. В составе «Оренбурга» весь матч провел белорусский полузащитник Михаил Сиваков. Белорусский хавбек Станислав Драгун вышел на замену на 72-й минуте. Голкипер Александр Гутор и защитник Максим Бордачев находились в запасе.

«Краснодар» — «Уфа» — 0:0. Белорусский защитник «Краснодара» Александр Мартынович провел весь матч.

«Томь» (Томск) — «Амкар» (Пермь) — 1:0.

«Урал» (Екатеринбург) — «Рубин» (Казань) — 1:0.

«Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:1.