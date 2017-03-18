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Определились все финалисты конференций в Кубке Гагарина

19.03.2017 20:49 — Разное | Tut.by  
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Казанский «Ак Барс» в шести матчах выиграл серию серию у омского «Авангарда» и завоевал путевку в финал Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ, где сразится с полномочным обладателем Кубка Гагарина магнитогорским «Металлургом».


Фото: khl.ru

В заключительном матче серии казанцы на домашнем льду не оставили шансов «ястребам», которые были вторыми на Востоке по итогам регулярного сезона.

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) (Малыхин, 4.08, в большинстве, Секач, 25.20, в большинстве, Лукоянов, 26.46, В. Ткачев, 34.00, Яруллин, 53.27, в большинстве).

Восточная конференция

Итог серий (до 4 побед):

«Металлург» Мг (1) — «Барыс» (5) — 4:0 (4:0, 5:4 ОТ, 5:3, 3:2 ОТ).

«Авангард» (2) — «Ак Барс» (3) — 2:4 (1:2 ОТ, 0:2, 4:3 ОТ, 1:2, 4:1, 0:5).

Матчи финальной серии Востока между «Магниткой» и «Ак Барсом» запланированы на 24 и 26 марта (в Магнитогорске), 28 и 30 марта (в Казани) и, если понадобится, на 1 апреля (в Магнитогорске), 3 апреля (в Казани) и 5 апреля (в Магнитогорске).

 

Западная конференция

Итог серий (до 4 побед):

ЦСКА (1) — «Локомотив» (4) — 2:4 (4:2, 3:4, 2:1, 1:5, 1:2, 1:3).

СКА (2) — «Динамо» М (3) — 4:1 (2:3 ОТ, 2:1, 4:2, 4:1, 2:0).

Матчи финальной серии Запада между питерским СКА и ярославским «Локомотивом» запланированы на 23 и 25 марта (в Санкт-Петербурге), 27 и 29 марта (в Ярославле) и, если потребуется, на 31 марта (в Санкт-Петербурге), 2 апреля (в Ярославле) и 4 апреля (в Санкт-Петербурге).

 
 
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Казанский "Ак Барс" в шести матчах выиграл серию серию у омского "Авангарда" и завоевал путевку в финал Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ, где сразится с...

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