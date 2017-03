Международный союз биатлонистов (IBU) в своем официальном твиттере объяснил, почему не дисквалифицировал Мартена Фуркада за нарушения на огневых рубежах в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

На огневых рубежах Мартен Фуркад получил заряженные обоймы от представителей французской команды, а не от организаторов соревнований, что запрещено правилами. Но судьи не стали дисквалифицировать Фуркада.