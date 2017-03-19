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Международный союз биатлонистов объяснил, почему не дисквалифицировал Фуркада

19.03.2017 22:28 — Разное | Tut.by  
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Международный союз биатлонистов (IBU) в своем официальном твиттере объяснил, почему не дисквалифицировал Мартена Фуркада за нарушения на огневых рубежах в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.


Фото: biathlonworld.com

На огневых рубежах Мартен Фуркад получил заряженные обоймы от представителей французской команды, а не от организаторов соревнований, что запрещено правилами. Но судьи не стали дисквалифицировать Фуркада.

— На первой стрельбе Фуркад поднял руку, прося о помощи. Это было по правилам, поскольку у него не оказалось патронов в обойме. На первый сигнал о помощи никто из судей не отреагировал. Фуркад поднял руку снова, но опять не последовало никакой реакции со стороны организаторов. Фуркад оставался на рубеже, ожидая, когда ему принесут патроны, как это предусмотрено правилами, однако в это время французский тренер бросил ему обойму.

Это не разрешено правилами, однако судьи решили, что сам Фуркад сделал все в соответствии с правилами, а дисквалифицировать его из-за ошибки тренера было бы слишком сурово, — говорится в сообщении IBU.

Мартен Фуркад установил рекорд по количеству подиумов на этапах Кубка мира в одном сезоне.

В 26 гонках он 22 раза поднимался на пьедестал почета (14−3−5).

По количеству побед за сезон Фуркад сравнялся со шведской биатлонисткой Магдаленой Форсберг.

Также француз стал шестикратным обладателем Большого хрустального глобуса вслед за Магдаленой Форсберг и норвежцем Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Он, как и шведка, завоевал шесть трофеев подряд.

 
 
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Международный союз биатлонистов (IBU) в своем официальном твиттере объяснил, почему не дисквалифицировал Мартена Фуркада за нарушения на огневых рубежах в...

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