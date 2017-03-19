Каждый уважающий себя мужчина должен уметь оригинально приготовить "пюштек" или курицу в тесте, чтобы женщины любили его еще больше, убежден специалист по армянской кухне Александр Мелкумов.

Своим фирменным рецептом собеседник поделился с ведущими радио Sputnik Беларусь Вячеславом Шараповым и Александром Кривошеевым.

Для приготовления курицы в тесте по рецепту Александра Мелкумова вам понадобится тесто для пельменей и целая курица, из которой нужно удалить все кости, кроме крылышек и ножек, а также аджика либо острый соус, порезанные кольцами помидоры и лук, петрушка и кинза по вкусу. Блюдо запекается в духовке на протяжении 40 минут до образования розовой корочки.

Специалист убежден, что представительницам прекрасного пола блюдо обязательно придется по душе, особенно если преподнести его вместе с песней.

Полную версию оригинального рецепта от настоящего армянина Александра Мелкумова слушайте на радио Sputnik Беларусь.