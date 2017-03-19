Легенда белорусского настольного тенниса Владимир Самсонов выиграл открытый чемпионат Беларуси, который завершился 19 марта в минском Дворце тенниса.



Владимир Самсонов. Фото: bttf.by

В финальном поединке мужского одиночного разряда соперником Владимира Самсонова, которому 17 апреля исполнится 41 год, был 33-летний представитель Польши Ван Цзен И. Белорус выиграл со счетом 4:2 (11−8, 11−5, 8−11, 9−11, 11−5, 11−5).

После четырех партий счет в финальном поединке был равным (2:2), однако затем Самсонов эффективно воспользовался большим количеством невынужденных ошибок со стороны соперника и довел матч до победы.

Владимир Самсонов и Ван Цзен И уже встречались в финале Belarus open в 2014 году, и тогда победу также одержал белорус.

Владимир Самсонов стал уже 4-кратным победителем одиночного разряда на открытом чемпионате Беларуси.

— Очень доволен, что выиграл этот турнир. Благодарю всех зрителей, действительно, поддержка трибун мне очень помогала. Матч получился тяжелым, все сеты прошли на равных. В финале всегда играть непросто. Планирую сейчас заняться здоровьем, из-за частых матчей и переездов нет времени на восстановление, приводит слова Владимира Самсонова официальный сайт Белорусской федерации настольного тенниса.



Фото: bttf.by

В одиночном разряде у женщин звание чемпионки выиграла японка Хитоми Сато. В финальном поединке она переиграла свою соотечественницу Хоноку Хашимото со счетом 4:1.

В мужском парном финале встречались Ван Цзен И / Горак (Польша) и японцы Кизукури / Таками. Уверенную победу со счетом 3:0 одержали польские теннисисты.

В парном разряде у женщин золото досталось японкам Мисаки Моризоно и Миу Като. В финале они переиграли представительниц Тайбэя Лин / Лин со счетом 3:1.



Фото: bttf.by

Открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису проводится в Минске с 2008 года. Практически с первого года его проведения Международная федерация настольного тенниса включила его в международный календарь — в серию профессиональных турниров под общим названием Про Тур (Pro Tour).

Начиная с 2013 года эти турниры переименовали в World Tour (мировой тур). Они, в свою очередь, делились на три категории по убыванию: Premium, Major, Challenge. Белорусский турнир относился к третьей категории Challenge. Зависело это от суммы призового фонда (в Минске он составлял 35 тысяч долларов США), а также от многих других факторов. С 2017 года турнир Belarus Open перешел в новый класс турниров ITTF Challenge (не входящий в серию мирового тура). Призовой фонд в этом году увеличен до 40 тысяч долларов, кроме того, турнир обрел титульного спонсора — страховую компанию Белгосстрах.

Соревнования длились пять дней (15−19 марта) и проводились в юниорской (U21) и взрослой возрастных категориях.

10-й юбилейный турнир Belarus Open принял около 200 участников из 29 стран (рекордное количество для открытого чемпионата Беларуси). Минск посетили 8 игроков из первой сотни мужского мирового рейтинга и 16 представительниц из женской лучшей сотни планеты.

Тренерский штаб команды Беларуси рассматривал турнир как один из основных этапов подготовки перед личным чемпионатом мира, который пройдет с 29 мая по 5 июня в Дюссельдорфе (Германия).