По ночам на улицы города выезжают машины коммунальных дорожных служб: снег сошел, и настало время привести в порядок «уставшие» за зиму дороги. Одной из мартовских ночей AUTO.TUT.BY вместе с работниками госпредприятия «Гордорматериалы», входящего в объединение «Горремавтодор», выехал на улицу Минская кольцевая автодорога. Мы посмотрели, как работники латают ямы на мокром асфальте, моют и пылесосят дорогу, и узнали, сколько мусора вывозят на свалку дорожники.





О том, как проходят работы на ночной МКАД нам рассказывает главный инженер «Гордорматериалов» Игорь Язвинский.

— Сегодня ночью наши рабочие будут устранять ямочность на проезжей части, мыть и чистить оцинкованное ограждение, разделяющие транспортные потоки, пылесосить обочины, — знакомит с задачами ночной смены главный инженер. — Работают наши люди до самого утра. Ночью машин на МКАД гораздо меньше, чем днем, поэтому можно сделать большинство дорожных работ.

Хотя «кольцо» было практически свободным от транспорта, но из-за густого тумана плохо просматривалась обочина, а редкие легковушки исчезали не за горизонтом или поворотом, а в белой пелене.



«Ночью спать нам не приходится и сидеть на базе тоже — работа всегда есть», — говорит мастер Евгений Самаль

— Нормально все, нам туман не помеха, — бодро заявляет прибывший к нам мастер дорожных работ Евгений Самаль. — Для нас главное — чтобы хорошо было обозначены дорожные машины да те места, где мы делаем ямочный ремонт.

В 2017 году на МКАД планируется сделать текущий ремонт с полной заменой асфальтобетонного покрытия на 35−38 км (внутреннее и внешнее кольцо) общей площадью 53 500 кв. метров; укрепить обочины на площади 23 000 кв. метров; установить на разделительной полосе удерживающие пешеходные ограждения 2 группы общей протяженностью 5 км. Также предприятие продолжит работы по текущему ремонту на путепроводах и мостах, в том числе с полной заменой покрытия на всю ширину полосы движения.

Вся МКАД разделена на два равных участка чуть больше 28 км каждый, за порядком на этих отрезках отвечают отдельные подразделения.

— Поверьте, работ с лихвой хватает на каждую смену. Это только несведущие думают: «Дорожники — бездельники, что они там делают!». А у нас ведь есть график, какие работы и сколько раз в сутки должны производиться, — говорит мастер.

Например, по плану на МКАД убирают мусор 4 раза в сутки, очищают обочину, моют и подметают разделительную полосу — 1 раз в сутки.

— А вот ямы мы заделываем всегда. Кажется — вроде бы ночью почти все ликвидировали, а на следующий день дежурка едет и отмечает новые, — добавляет Игорь Язвинский. — На отдельных участках МКАД нужно делать капитальный ремонт.



На листе А4 МКАД изображена в виде таблицы. Если на дороге есть яма, то в определенном месте схемы ставится отметка о наличии дефекта

Сам главный инженер, на работе он или нет, все время возит в своей машине расчерченный лист, на котором отмечает образовавшиеся на дороге ямы.

— Это уже в привычку вошло: еду и смотрю, где требуется ремонт. Я даже когда где-то на отдыхе нахожусь, то обращаю внимание на состояние дорог.

Кстати, главный инженер всегда интересуется размещенными в интернете статьями, фото и видеоматериалами о способах укладки и ремонте дорожного покрытия в разных странах, да и комментарии пользователей под такими новостями тоже читает.

— Бывает, люди пишут: вот бы наши дорожники так научились укладывать. Но не учитывают, что у нас совершенно другой климат, другие почвы, грунтовые воды. Я в дебаты с ними не вступаю — незачем. Были бы специалисты — может, и поспорил бы, а так… — рассказывает главный инженер. — Давайте лучше я вам нашу работу покажу. Вон смотрите, как раз пылесос едет — такая машина, как правило, выезжает ночью.





Грузовик-пылесос на базе МАЗ неспешно ползет по обочине, круглая метелка, установленная с правой стороны машины быстро вращается и подгоняет мусор и песок к жерлу пылесоса. И только мы двинулись в сторону машины, водитель резко нам посигналил и замахал руками из кабины: Стойте!

— Что вы, нельзя к моей машине близко подходить, когда она едет — опасно! — выскакивает из остановившегося грузовика водитель. — Из-под щетки может вылететь что угодно и попасть в вас!





— Я четыре года езжу на этом «пылесосе» по МКАД, за это время изучил все развязки, повороты и помню «все ее трещинки», — рассказывает водитель Валерий Анатольевич. — Саму работу тяжелой я не назову, даже к ночным сменам привык. Но вот один нюанс: здесь надо быть очень-очень внимательным. Хоть машин и мало ночью ездит, но всегда найдется такой водитель, который захочет на МКАД с развязки перед моим пылесосом выскочить. Не думают, что из-под щетки может выскочить камень и полетит в его машину. Напишите им от меня, что я хоть и еду со скоростью 10−15 км/ч, но могу их не видеть — я же за слежу за уборкой. Ребята, не рискуйте, пропустите меня, а потом уже езжайте!



Жалуется Валерий Анатольевич и на бескультурных водителей, которые по дороге выбрасывают мусор из автомобилей.

— Валяется на обочинах все что угодно: бутылки пластиковые и стеклянные, мешки с мусором. Не понимаю, неужели до мусорки тяжело доехать? Я если вижу крупный мусор, то останавливаюсь и откидываю его в сторону: мусоросборная машина будет ехать и подберет его.

Конечно, машина-пылесос может подобрать бутылки, но есть риск, что система может засориться. Тогда водитель останавливает грузовик и, чтобы устранить засор, засунет по плечо руки в грязные трубы.

За один проход от проспекта Победителей до Партизанского проспекта бункер пылесоса полностью забивается липкой и вязкой грязью и мусором. Водитель выбрасывает его в определенной точке — откуда его заберет самосвал — и снова возвращается на линию.





— А вот смотрите, по центру дороги едут три машины, — обращает наше внимание мастер Евгений. — Они моют и чистят ограждение. Мы всегда их такой тройкой запускаем. Первая машина под давлением смывает грязь водой. Цистерны хватает примерно на 5 часов работы, потом она едет на доливку. Вторая машина при помощи вращающейся щетки чистит ограждение и столбики со светоотражателями, а третья — обмывает водой уже заключительный раз.

После зимы эти машины впервые вышли на дорогу. Поэтому на тех участках, где они еще не побывали, столбики со светоотражателями в свете фар еще не «горели».

— Ну так они ж залеплены солью, песком, грязью! Вот после того как водой под давлением их обмоют, щеткой потрут, они и засияют.













Сзади все три машины ярко светились в темноте — на цистернах грузовиков были закреплены светящиеся панно, информирующие, что идут дорожные работы и объезжать машины надо справа.

— Когда произошли случаи с водителями, которые врезались в дорожные грузовики, мы решили, что будем закупать такие яркие мигающие панно. Стоят они дорого. Хотя по требованию ПДД машины могут быть обозначены только проблесковыми маячками оранжевого цвета. Конечно, один проблесковый маяк можно и не заметить, особенно в тумане. Машины с панно — другое дело.





Таким же образом обозначаются и дорожные машины, которые направляются на устранение ям на МКАД.

— Когда надо устранить ямы, то мы, по утвержденным схемам, выделяем определенную полосу или несколько полос, где это надо сделать. Ставим там машины, фишки, предупреждающие объявления, дорожные знаки, ограничивающие скорость до 70, а потом и до 50 км/ч. За эту территорию дорожникам выходить запрещено, — говорит Евгений.









В этот раз для ремонта были закрыты для движения две первые полосы. Еще по двум левым ездил транспорт. Отметим, что несмотря на знаки, ограничивающие скорость, немногие водители делали это.

— Несутся почти все под сотню, какие пятьдесят километров в час! — грустно улыбнулся главный инженер. — ГАИ обычно сопровождают наши машины зимой, когда снег чистим. А сейчас с нами никто стоять не будет, вот водители и чувствуют безнаказанность и гонят.





Устранением ям на МКАД занимается бригада из пяти человек: все крепкие молодые мужчины.

— Женщинам тут не место, — рассмеялся один из рабочих. — Это ж тяжелый физический труд. А вот попробуйте-ка поднять отбойный молоток и поймете, почему тут одни мужики. А запахи у нас какие от раскаленного асфальта идут!

Почти все дорожники работают здесь не первый год — работа хоть и тяжелая, но хорошо оплачиваемая, зарплату выплачивают вовремя и премии к праздникам тоже, есть за что держаться.





— В этом месте было много ям и выбоин, поэтому было принято решение ремонтировать их не по отдельности, а целиком, — рассказал о процессе заделки ям мастер. — Рабочие вырезали большой прямоугольник, мы называем его — карта. Она должна идти обязательно вдоль оси дороги — в этом случае латки хватит на более длительное время. Потом из карты выдувают камни и песок. А перед заделкой ямы пламенем горелки высушивают влагу — в мокрую карту заливать асфальт нельзя, иначе латка не пролежит долго.

Именно по этой причине дорожники перед заделкой ям ждут, чтобы погода была не сильно дождливая.

— Если идет проливной дождь, то заделывать ямы мы не можем. Потому что суши не суши — вода будет заливаться в карту.









После сушки к карте подъезжает котел, установленный на МАЗ, и через открытый лоток в подготовленный прямоугольник выливается раскаленный асфальтобетон. Закатывать и утрамбовывать его не надо — смесь сама заливает весь прямоугольник, рабочие лишь разравнивают асфальт лопатой.

— Этот момент очень опасен — масса разогрета до температуры больше 100 градусов, — поясняет Евгений. — Чувствуете, какой запах от асфальтобетона идет? Эти работы считаются вредным производством, рабочим даже идет доплата «на молоко».

Для того чтобы латка застыла, необходимо выждать не меньше 2−3 часов. На это время машины по полосе не пускают.





«Примерно таким же образом заделываются швы в полотне. Все работы производятся под контролем технадзоров и «Горремавтодора». Но дорожники отмечают, что латки на дорогах — это временная мера. В таких местах рано или поздно снова образуются ямы, поэтому нужен ремонт дороги с заменой асфальтного покрытия.

Есть на МКАД и критические участки, требующие ремонта. Таким считается промежуток от 35 до 38 км МКАД — район проспекта Победителей до улицы Притыцкого.

— Сейчас городские власти решают, будут ли там перекладывать асфальт, во сколько слоев это будет производиться, — резюмировали дорожники.





Содержанием и ремонтом трассы М9, или Минской кольцевой автодороги (МКАД), с февраля 2013 года занимается ГП «Гордорматериалы», входящее в состав объединения «Горремавтодор Мингорисполкома». Деньги для этого идут из городского бюджета.

Из-за того, что МКАД скоростная, одна из самых загруженных улиц столицы, дорожникам пришлось искать новые подходы для выполнения своей работы. Работать на проезжей части МКАД дорожникам приходится и днем, и ночью, при любой погоде.

— Для нас было важно, чтобы работы производились безопасно для всех участников дорожного движения и не парализовали автомобильные потоки. Это заставило ускориться: быстро заделывать ямы, менять покрытие, — рассказывает генеральный директор объединения «Горремавтодор» Денис Глинский.

В последние годы на МКАД происходили аварии, в том числе с участием техники дорожных служб. И хотя ДТП случались в основном по вине других водителей, дорожники приняли дополнительные меры безопасности, работают над этим вопросом и сегодня.

Материал подготовлен при поддержке Гордорматериалы .