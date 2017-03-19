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Второй год подряд топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси, готовящийся изданием «Ежедневник», возглавляет совладелец игровой империи Wargaming.net Виктор Кислый.

Портал EJ.BY представил обновленную версию своего проекта, который редакция готовит с 2007 года.

Созданная 40-летним Виктором Кислым компания Wargaming.net входит в число ведущих мировых издателей многопользовательских онлайн-игр и, по разным оценкам, стоит от 3 до 4 млрд долларов.

Вместе с основным владельцем Wargaming.net в топ -25 вошли его партнеры Иван Михневич и Николай Кацелапов. Белорусскую IT-индустрию в верхней части рэнкинга представляют также президент EPAM Systems Аркадий Добкин и основатель фонда VP Capital Виктор Прокопеня.

Всего в топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси-2017 авторы исследования и эксперты включили около 40 представителей IT - сферы – как ее аутсорсингового, так и продуктового направления. Причем, прирост обеспечило второе. Одной из самых громких IT- сделок прошлого года в регионе EMEA cтала покупка Facebook белорусского приложения MSQRD. Разработчики продукта Евгений Невгень и Сергей Гончар, ставшие акционерами и менеджерами Facebook, сразу вошли в первую сотню рэнкинга.

Кроме IT-сектора топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси-2017 пополнился представителями фармацевтической отрасли и частного военпрома.

Иван Логовой и Алексей Сычев являются участниками международных проектов, возвращается в производство лекарств бывший основатель «Лекфарма» Владимир Адамович.

Рост военной напряженности в мире увеличил интерес к разработкам военно-промышленных бутиков, которые создавались частными разработчиками. Новые контракты и рост их объемов ведут к увеличению прибылей и капитализации бизнесов. В первую десятку в ранге инвестора поднялся самый известный белорусский оружейник Владимир Пефтиев.

В целом топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси -2017 обновился примерно на четверть.

В него делегировали своих новых представителей растущие IT, фармацевтика, ВПК, некоторые другие отрасли.

Также авторы расширили список за счет обладателей белорусских паспортов. Самыми известными из них являются Александр Луценко и Артур Гранц, начинавшие бизнес в Беларуси, но потом перенесшие основную деятельность, соответственно, в Россию и Украину. В верхней части списка находится Дмитрий Лобяк – фигурант одной из самых громких сделок прошлого года. Многие эксперты полагают, что покупку 20% акций «Уралкалия» он совершил в пользу своего однокурсника и экс-минчанина Дмитрия Мазепина. На запрос, который сделал «Ежедневник» в ОХК «Уралхим», был получен ответ, что Дмитрий Мазепин не является и никогда не был гражданином Беларуси.

Изменения в топ в значительной степени стали следствием развития экономической ситуации на рынке Беларуси и региона. Многие бизнесмены потеряли в условиях разрастающегося кризиса свои активы и перешли в разряд банкротов и должников, многие находятся на грани этого. Кризисные явления в экономике в известной мере стали причиной нескольких громких уголовных дел, в которых были замешаны некоторые представители крупного белорусского бизнеса. С одной стороны, дела были обусловлены авантюрными попытками бизнеса сохранить в изменившихся условиях прежние уровни доходов и прибылей, с другой – стремлением властей найти новые источники пополнения госказны. Значительные суммы, потраченные этими бизнесменами на избежание преследования, не могли не отразиться на их позициях в рэнкинге.

Итак, топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси-2017.