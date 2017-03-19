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Самолет «Белавиа» столкнулся со стаей птиц и вернулся в аэропорт

20.03.2017 08:48 — Разное | БДГ  
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Боинг 737-500, направлявшийся в Санкт-Петербург, вылетел в 18.05, однако на высоте около 150 м он столкнулся со стаей птиц.

Командир экипажа решил вернуться в Национальный аэропорт Минск.

Самолету нужно было выработать топливо, поэтому он еще некоторое время кружил над аэропортом, а затем совершил удачную посадку.

В результате инцидента никто не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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Боинг 737-500, направлявшийся в Санкт-Петербург, вылетел в 18.05, однако на высоте около 150 м он столкнулся со стаей птиц. Командир экипажа решил вернуться в Национальный...

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