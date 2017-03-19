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Кинокритик о "гей-пропаганде" в фильме "Красавица и чудовище"
20.03.2017 08:54 — Разное | Sputnik Беларусь
Новая экранизация диснеевской сказки "Красавица и чудовище" со звездой "поттерианы" Эммой Уотсон в главной роли вышла в белорусский прокат 16 марта. Ажиотажа фильму сразу добавили претензии поборников нравственности к персонажам с нетрадиционной сексуальной ориентацией в фильме, которому изначально присваивали рейтинг 6+ (детское и семейное кино).
Член Ассоциации кинокритиков Казахстана Дмитрий Мостовой в выходные посмотрел нашумевший фильм "Красавица и чудовище" и поделился своим мнением на
© Sputnik / Виктор Толочко
"Не заметить некоторых персонажей, не заметить некоторые сцены, не понять, о чем они, взрослому человеку невозможно. Никаких открытых, откровенных сцен в картине, разумеется, нет, но намеки достаточно прозрачные. Более того, Лефу там не единственный персонаж нетрадиционной сексуальной ориентации. Другой вопрос в том, что я совершенно и категорически против каких-либо запретов, особенно в том, что касается культуры и искусства", — рассказал Мостовой.
В России ленте сначала присваивали рейтинг 6+, и афиши с таким ограничением использовались и в Беларуси. Однако на старте проката возрастное ограничение было пересмотрено из-за наличия в фильме персонажа нетрадиционной сексуальной ориентации — на российские сеансы "Красавицы и чудовища" пускают зрителей старше 16 лет, на белорусских афишах фильма в интернете указано ограничение 12+.
Режиссером "Красавицы и чудовища" выступил Билл Кондон, ранее он снимал "Девушек мечты", "Сумерки", "Пятую власть" и другие фильмы, а в свое время получил и "Оскар" как лучший сценарист. Главные роли в картине исполняют известная по фильмам о Гарри Поттере актриса Эмма Уотсон и Дэн Стивенс.
Комментарий кинокритика Дмитрия Мостового о новой экранизации сказки "Красавица и чудовище" слушайте на радио Sputnik Казахстан.
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Кинокритик Дмитрий Мостовой комментирует то, как режиссер "Сумерек" Бил Кондон переосмыслил популярную диснеевскую сказку "Красавица и чудовище".
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