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Брестчанин дважды попался на превышении скорости в течение получаса

20.03.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мар — Sputnik. Лихачу из Бреста грозит лишение прав — 29-летний "гонщик" дважды попался на превышении скорости в течение получаса, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.

Брестчанин дважды попался на превышении скорости в течение получаса
© Фото: ГАИ Брестской области
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Первый раз водитель Volvo был остановлен на улице Варшавское шоссе в 10:40 — радар зафиксировал превышение скоростного режима на 29 километров в час.

В отношении брестчанина был составлен административный протокол, нарушитель оплатит штраф и поехал дальше, однако спустя полчаса на улице лейтенанта Рябцева он снова допустил превышение — на 30 километров в час.

После второго нарушения, как отметили в ГАИ, водителю грозит лишение водительских прав. В Госавтоинспекции отметили, что и впредь будут применять самые жесткие меры к "системным лихачам".

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сначала радар зафиксировал превышение скоростного режима на 29 километров в час, а спустя полчаса - еще одно превышение - на 30 км/ч.

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