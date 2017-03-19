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Расскажите историю своей большой семьи и получите возможность выиграть подарок для вашего дома
TUT.BY и компания
Дети - счастье. А счастья много не бывает. Заботы, неурядицы, трудности - зачастую все это отходит на задний план, когда в доме шумно от детских голосов.
Расскажите нам историю своей большой семьи: как проходят ваши будни и выходные, какие у вас радости и хлопоты, что заставляет вас расстраиваться, а что дарит силы.
Мы опубликуем самую искреннюю историю и расскажем о вашей большой семье всей стране. К тому же наш партнер, компания "ЭльПорта" заменит все двери в жилище наших героев совершенно бесплатно!
Что мы ждем от вас?
Присылайте нам истории о своей жизни на электронную почту deti@elporta.by до 24.03.2017 и обязательно укажите:
Мы должны предупредить, что присылая нам свою историю вы соглашаетесь с тем, что она может быть опубликована. Также та семья, которая станет героем нашего проекта будет готова обстоятельно поговорить с журналистом, а также пустить его к себе в дом в тот момент, когда специалисты будут менять двери.
Партнер проекта:
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TUT.BY и компания "ЭльПорта" объявляет о старте благотворительного проекта, в рамках которого мы заменим, совершенно бесплатно, все двери в квартире одной...
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