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Расскажите историю своей большой семьи и получите возможность выиграть подарок для вашего дома

20.03.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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TUT.BY и компания “ЭльПорта” объявляет о старте проекта, в рамках которого мы заменим, совершенно бесплатно, все двери в жилье одной семьи.

Дети - счастье. А счастья много не бывает. Заботы, неурядицы, трудности - зачастую все это отходит на задний план, когда в доме шумно от детских голосов.

Расскажите нам историю своей большой семьи: как проходят ваши будни и выходные, какие у вас радости и хлопоты, что заставляет вас расстраиваться, а что дарит силы. 

Мы опубликуем самую искреннюю историю и расскажем о вашей большой семье всей стране. К тому же наш партнер, компания "ЭльПорта" заменит все двери в жилище наших героев совершенно бесплатно!

Что мы ждем от вас?

Присылайте нам истории о своей жизни на электронную почту deti@elporta.by до 24.03.2017 и обязательно укажите:

  • Количество детей и их возраст
  • Город проживания
  • Контактный телефон
  • Несколько фотографий вашей семьи

Мы должны предупредить, что присылая нам свою историю вы соглашаетесь с тем, что она может быть опубликована. Также та семья, которая станет героем нашего проекта будет готова обстоятельно поговорить с журналистом, а также пустить его к себе в дом в тот момент, когда специалисты будут менять двери.
Участников проекта выберет редакция и наш партнер - компания “ЭльПорта”.

Партнер проекта:

Компания ЭльПорта- производитель доступных и качественных дверей запускает программу поддержки многодетных семей. В рамках проекта ЭльПорта предлагает специальные цены для покупателей, воспитывающих 3-х и более детей. Подробности на сайте.

 
 
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TUT.BY и компания "ЭльПорта" объявляет о старте благотворительного проекта, в рамках которого мы заменим, совершенно бесплатно, все двери в квартире одной...

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