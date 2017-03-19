Дети — это счастье. И чем больше в семье детей, тем больше счастья. Каждый ребенок особенный и родители желают дать ему самое лучше. Детская комната не исключение. Если ребенок один, обустроить детскую не составляет большого труда. Намного сложнее решить задачу, если в семье двое или даже трое детей, а комната для детской выделяется только одна. Здесь необходимо учитывать и возрастные отличия и разный пол детей, и их индивидуальные предпочтения.



— Каждый ребенок должен осознавать, что в большой просторной комнате есть его личный уголок, в котором ему будет уютно и комфортно, — рассказывает Виктория Дрозд, художник-дизайнер студии дизайна интерьера « ДиКинг ». — У каждого должно быть свое место для сна, рабочая зона, место для игр и творчества. И в тоже время нельзя забывать о гармонии и красоте всего помещения.

Детскую комнату, предполагающую проживание нескольких разнополых детей, придется разделять. Но не стоит использовать глухие перегородки. Ведь общая комната призвана объединять проживающих в ней детей.



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Можно использовать в качестве перегородок различного типа мебель. Стеллажи, тумбы, полки — все это удобно, поскольку такого типа перегородки можно применить как места хранения вещей и игрушек, которые так необходимы в детской. При зонировании комнаты стеллажами и шкафами следует учесть возраст детей. Так, младшие дети смогут пользоваться нижними полками, а старшие разместят свои вещи на полках повыше.



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Зонировать пространство можно и цветом. Цвет в интерьере — важнейший элемент, который может кардинально изменить помещение и настроение ребенка. Но следует быть внимательным и аккуратным, чтобы не переборщить, не разрушить уют. Для большой детской комнаты лучше выбрать нейтральную гамму, а цветом выделить индивидуальные зоны. Выбор цвета зависит от пола, возраста, индивидуальных предпочтений и темперамента проживающих в комнате детей.



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Где же поставить кровать? Это, пожалуй, самый серьезный вопрос. Если комната большая, лучше организовать для детей равнозначные спальные места. Добиться этого можно при линейном расположении кроватей. Такое расположение поставит детей в равные условия и поможет избежать конфликтов. Более практичными в таком случае станут кровати с дополнительными емкостями для хранения.



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Кроме спального места у каждого ребенка должна быть своя рабочая зона. К рабочей зоне необходимо отнестись не менее ответственно. Детям школьного возраста нужен индивидуальный рабочий стол, соответствующий по высоте и возрасту.



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Дошкольникам можно поставить, один большой круглый стол и несколько стульчиков.



Фото сайта happymodern.ru

При выборе месторасположения рабочей зоны необходимо максимально использовать дневной свет. И располагать столы стоит ближе к окну. Кроме естественного освещения рабочее место должно освещаться дополнительно, например, настольной лампой.

Стоит обратить внимание и на общий свет в комнате. Свет в детской должен быть мягким и не режущим глаза. Важно чтобы свет по всей комнате распределялся равномерно. Для этого можно использовать потолочную люстру в комбинации с другими источниками (точечные светильники, бра). Для детской не подойдут хрустальные люстры, дающие большое количество бликов. Такое освещение будет раздражать детей. Лучше использовать матовые абажуры. Так же можно установить регуляторы яркости.



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Эти советы помогут учесть индивидуальные потребности ваших детей и создать уютную, комфортную атмосферу для их жизни, роста и развития.

Все материалы проекта «Большая квартира»

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