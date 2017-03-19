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Акции "нетунеядцев": милиция сообщила о ножах и кастетах
Ножи, кастеты и маски были изъяты у молодых людей, задержанных 15 марта в троллейбусе.
Об этом сообщил телеканал ОНТ вечером 19 марта в программе «Контуры».
Таким образом правоохранительные органы объяснили жесткое задержание, видео и фото которого попали в интернет. На них люди в штатском грубо задерживали людей, заламывая им руки, не разбираясь, вытаскивали из троллейбуса девушек.
По словам начальника милиции общественной безопасности Минска Ивана Кубракова, правоохранители в штатском действовали в соответствии с правилами. Кубраков сообщил, что сотрудники милиции действовали в соответствии с обстоятельствами, не давая возможности «причинить физический вред простым гражданам, которые находились в троллейбусе».
Напомним, задержанные граждане осуждены на сутки административного ареста, однако в ходе разбирательств не сообщалось о ножах и кастетах, они не были выдвинуты в судах как доказательства.
По информации СМИ, также были задержаны и осуждены на сутки и обычные пассажиры троллейбуса, в котором участники ехали с акции.
Напомним, 15 марта в Минске, Могилеве и Гродно прошли марши нетунеядцев, после которых начались брутальные задержания участников. Очевидцы были возмущены поведением «людей в штатском», а
После акций протеста
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Ножи, кастеты и маски были изъяты у молодых людей, задержанных 15 марта в троллейбусе. Об этом сообщил телеканал ОНТ вечером 19 марта в программе «Контуры».
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