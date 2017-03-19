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Акции "нетунеядцев": милиция сообщила о ножах и кастетах

20.03.2017 09:33 — Разное | БДГ  
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Ножи, кастеты и маски были изъяты у молодых людей, задержанных 15 марта в троллейбусе.

Об этом сообщил телеканал ОНТ вечером 19 марта в программе «Контуры».

Таким образом правоохранительные органы объяснили жесткое задержание, видео и фото которого попали в интернет. На них люди в штатском грубо задерживали людей, заламывая им руки, не разбираясь, вытаскивали из троллейбуса девушек.

По словам начальника милиции общественной безопасности Минска Ивана Кубракова, правоохранители в штатском действовали в соответствии с правилами. Кубраков сообщил, что сотрудники милиции действовали в соответствии с обстоятельствами, не давая возможности «причинить физический вред простым гражданам, которые находились в троллейбусе».

Напомним, задержанные граждане осуждены на сутки административного ареста, однако в ходе разбирательств не сообщалось о ножах и кастетах, они не были выдвинуты в судах как доказательства.

По информации СМИ, также были задержаны и осуждены на сутки и обычные пассажиры троллейбуса, в котором участники ехали с акции.

Напомним, 15 марта в Минске, Могилеве и Гродно прошли марши нетунеядцев, после которых начались брутальные задержания участников. Очевидцы были возмущены поведением «людей в штатском», а милиция объяснила, что задерживала правонарушителей, которые скрывали лица под масками, что запрещено законом.

После акций протеста было задержано порядка 50 человек, которые позже были наказаны арестыми и большими штрафами.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Ножи, кастеты и маски были изъяты у молодых людей, задержанных 15 марта в троллейбусе. Об этом сообщил телеканал ОНТ вечером 19 марта в программе «Контуры».

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