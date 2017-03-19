Распространенным считается мнение, что логопед занимается исключительно коррекцией звукопроизношения, то есть «ставит» звуки. В действительности же задачи логопеда гораздо шире: это и совершенствование слоговой структуры слова, и расширение и обогащение словарного запаса детей, и развитие связной речи, и обучение грамоте, и профилактика и коррекция нарушений письма и чтения. Так как речь относится к высшим психическим функциям человека, то работа логопеда связана с развитием у детей психических процессов, внимания, слухового восприятия, памяти, мышления, общей мелкой моторики.

Для оказания квалифицированной помощи детям и взрослым логопед должен обладать основами медицинских знаний: невропатологии, анатомии и физиологии органов речи, слуха и зрения, без которых невозможно верно определить речевое нарушение, а тем более — заниматься его коррекцией. Подробнее об этом мы поговорили с логопедом компании «Добрый Доктор» Юлией Лабковой.





— Юлия Андреевна, какие проблемы может помочь исправить логопед?

— Логопед занимается коррекцией следующих речевых нарушений: нарушение произношения звуков (дислалия, дизартрия); нарушение ритма и темпа речи (тахилалия, брадилалия, заикание); нарушение голоса (дисфония, афония — полное отсутствие речи); недоразвитие или утрата речи (алалия, афазия); нарушение письменной речи (дислалия и дислексия).

— Каковы причины возникновения этих проблем?

— Причины, предрасполагающие к возникновению речевых нарушений, принято делить на две группы: органические (приводящие к нарушениям механизмов в центральном или периферическом речевом аппарате) и функциональные (нарушающие нормальную работу речевого аппарата).

К органическим причинам в первую очередь относится внутриутробная патология, приводящая к нарушению развития плода. Как-то: внутриутробная гипоксия плода, вирусные заболевания, травмы, падения и ушибы матери, несовместимость крови матери и плода, нарушения сроков вынашивания плода, курение, прием алкоголя и наркотических средств, прием лекарственных препаратов (существует ряд препаратов, которые противопоказаны при беременности или должны применяться с осторожностью).

Во-вторых, наследственная предрасположенность и генетические аномалии.

В-третьих, родовые травмы, асфиксия, малая масса тела новорожденного, низкий балл по шкале Апгар.

В-четвертых, заболевания, перенесенные ребенком в первые годы жизни: бактериальные и вирусные, нейроинфекции, травмы и ушибы головного мозга, травмы лицевого скелета.

К функциональным причинам речевых нарушений относятся неблагоприятная речевая среда, нехватка внимания со стороны взрослых, дефицит любви и общения — когда родители мало общаются с ребенком, не читают ему сказок.

— Бытует мнение, что заикание может спровоцировать сильный испуг.

— Да, это так. В такой ситуации в первую очередь следует обратиться к неврологу — он назначит медикаментозное лечение, на фоне которого подобные речевые проблемы могут уйти даже без участия логопеда.

— Есть ли какие-либо речевые проблемы, являющиеся вариантом возрастной нормы?

— Если говорить о возрастных нормах формирования звукопроизношения, то они примерно следующие. В возрасте от года до двух лет ребенок овладевает произношением лишь самых простых по артикуляции звуков. Это гласные звуки «а», «о», «э» и губные «п», «б», «м» — именно из них состоят всем известные первые слова: мама, папа, баба.

В возрасте двух-трех лет усваивается произношение ряда других звуков: гласных «и», «ы», «у», согласных «в», «ф», «т», «д», «н», «г», «к», «х» и «й». Появление у детей этих звуков группами не случайно: например, когда ребенку становится доступно понимание поднимания и прижимания кончика языка к верхним резцам, в его речи появляются артикулемы: «т», «д», «н».

К трем с половиной годам формируются свистящие «с», «с'», «з», «з'», «ц». Шипящими звуками ребенок чаще овладевает в четыре — четыре с половиной года. И только лишь к пяти — пяти с половиной годам появляются звуки «р», «р'», «л», «л'».

Следовательно, если в три года ребенок, например, не произносит звук «р» — это абсолютно нормально и никакого повода для беспокойства нет.



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— В каких случаях рекомендуется консультация логопеда? Каковы симптомы задержки речевого развития?

— Всем детям в возрасте трех лет обязательно нужно пройти консультацию логопеда. Важно отметить, что формирование речи идет до трех лет, и до этого возраста речевой диагноз не выставляется. С трех же лет, когда сформированы многие звуки, мы уже можем судить о речевом развитии ребенка. Например, в три с половиной года ребенок заменяет звук «к» на звук «т» — вместо «Катя» говорит «Татя». В такой ситуации уже нужно обращаться к логопеду и «ставить» звуки.

Консультация специалиста необходима, если в полтора года ребенок не использует в речи даже отдельные слова и слоги, в два года в его речи отсутствуют фразы, речь невнятна, односложна. После трех лет нарушено произношение многих звуков, нарушен темп речи (слишком быстрая или замедленная, заикание), малыш не может составить простое предложение, часто путает окончания, его словарный запас менее 30 слов. С четырех лет нарушено произношение многих групп звуков, очень бедный словарный запас, ребенок использует в общении только короткие фразы, в его речи много грамматических ошибок. С семи лет — если отмечаются нарушения чтения и письма.

Большинство родителей считает, что если в два года ребенок не говорит или его речь невнятна, то причин для беспокойства нет и со временем все само по себе нормализуется. Но такое отношение к проблеме задержки речевого развития может отразиться на интеллектуальных способностях ребенка, его умении общаться в коллективе. Своевременная диагностика задержки речевого развития на любом из этапов формирования речи — это первый шаг на пути к выздоровлению. Иногда можно услышать: ребенок до пяти лет молчал, а потом как заговорил. Увы, чаще всего это из области фантастики.

Если вы обнаружили у своего ребенка любой из вышеперечисленных признаков задержки речевого развития, необходимо проконсультироваться у специалиста: в первую очередь у невролога, который назначит дополнительное обследование и при необходимости назначит занятия с логопедом.

Обратите внимание: всю необходимую диагностику можно пройти за один прием, но иногда ребенку необходимо время, чтобы привыкнуть к логопеду. Дело в том, что иногда, видя чужого человека, ребенок замыкается, и логопед делает вывод, что он «не говорит», а это может быть просто реакцией на постороннего человека. В такой ситуации может понадобиться дообследование ребенка, и это не должно быть поводом для беспокойства родителей.



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— Какие могут быть последствия, если вовремя не принять меры?

— Если своевременно не принять должные меры к исправлению речи, у ребенка возникают серьезные проблемы в общении со сверстниками и взрослыми и как следствие — развитие всевозможных комплексов, препятствующих обучению, раскрытию умственного и творческого потенциала, снижается качество жизни.

— Существуют ли возрастные рамки, когда решать проблему уже поздно? Можно ли упустить момент?

— Решать проблему не поздно никогда. Самое главное — обратиться к специалисту. Конечно, чем раньше начато лечение, тем больше шансов на успешное выздоровление.

Логопед начнет работу по формированию словарного запаса, слоговой структуры и фразы. В направления работы специалиста входят пальчиковые игры, ежедневная гимнастика, ритмичные упражнения под музыку, упражнения по формированию звукоподражания и пр. Если есть вялость и ограничение подвижности органов артикуляции, нужно подключать логопедический массаж. При необходимости невролог может назначить физиотерапию.

Еще один важный момент: ребенку необходима речевая среда. Если ребенок с задержкой речевого развития находится дома с мамой, с бабушкой, то этого недостаточно. Дети должны общаться между собой в детском коллективе, с воспитателем, с логопедом, с психологом и т.д. Детям, у которых в три года была обнаружена речевая патология, рекомендуется посещать детский сад, в котором есть речевая группа.

— Обязательна ли именно логопедическая группа? Или ребенок может посещать обычный детский сад, но при этом заниматься с логопедом?

— В идеале желательно, конечно, посещение логопедической группы. Да, к сожалению, по тем или иным причинам не у всех есть возможность попасть в такую группу. В такой ситуации это могут быть групповые или индивидуальные занятия с логопедом. Любые занятия приветствуются. И чем больше их будет, тем лучше для самого ребенка.

— Что могут сделать сами родители?

— Родители обязательно должны интересоваться, как проходят занятия, как ребенок усваивает программу. Им стоит поприсутствовать на занятиях, чтобы логопед объяснил принцип работы, обучил их основам артикуляционной гимнастики (комплекс упражнений для развития мышц артикуляционного аппарата: губ, щек, челюсти, языка и неба). Так как гимнастику эту требуется выполнять минимум два-три раза в день, помощь родителей незаменима. Ребенок выполняет зарядку перед зеркалом, чтобы видеть свою артикуляционную позу, а родитель проверяет правильность и точность упражнений.

Кроме того, родители должны следить за выполнением домашних заданий. Как правило, занятия с логопедом проходят два-три раза в неделю по 20−30 минут, и этого недостаточно. Если родители сами будут активно участвовать в развитии речи ребенка, процесс пойдет намного быстрее. Когда мы занимаемся с логопедом, должна быть непрерывная цепочка: родитель-логопед-ребенок. Если где-то связь прерывается, автоматически замедляется и процесс коррекции речевого нарушения.



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— Есть мнение, что не стоит сюсюкаться с детьми, то есть надо говорить не «би-би», а машина. Есть ли в этом рациональное зерно?

— Да, ребенок должен слышать правильную речь, не надо разговаривать с ним на другом языке. Если это машина, то это машина. Ребенок сам в своей речи может заменять слово «машина» словом «би-би», и тогда родитель говорит: да, правильно, машина. То есть родитель соглашается с ребенком и в то же время говорит слово так, как оно звучит правильно. Самим родителям, действительно, полезно избегать неправильной речи.

— Существует ли профилактика логопедических проблем?

— По мнению многих специалистов, начало целенаправленной работы по формированию правильного звукового произношения помогает предотвратить появление многих нарушений речи. Например, артикуляционная, дыхательная гимнастика и развитие мелкой моторики. Гимнастика показана детям от двух лет для профилактики нарушений звукопроизношений и для детей более старшего возраста для коррекции нарушенной речи. Проводить артикуляционную гимнастику следует по 3−5 минут, как мы уже говорили, не менее двух-трех раз в день.

— Возможно ли исправить какие-либо дефекты речи, упущенные в детские годы, уже во взрослом возрасте?

— Возможно. В любом возрасте возможно исправить любое звукопроизношение, каким бы оно ни было. Например, исправление картавости. Конечно, взрослому человеку сложнее помочь избавиться от проблемы, ведь за определенное количество лет его язык уже привык так говорить, поэтому требуется долгая и кропотливая работа, связанная с перетяжкой мышц. Для полного устранения дефекта нужна комплексная реабилитация, во время которой человеку предстоит заново пройти все этапы речевого, физического и психического развития. Скорее всего, придется пройти несколько курсов логопедического массажа и занятий.

— А заикание?

— Да, возможно. Но здесь причина проблемы неврологическая, поэтому без невролога не обойтись.



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— Какие еще речевые нарушения встречаются у взрослых?

— Например, дизартрия — слабость голосовых мышц и, как следствие, смазанная, замедленная речь, слюнотечение. Дизартрия может возникнуть после инсульта, вследствие злоупотребления алкоголем, ношения слишком туго или слишком слабо закрепленного зубного протеза. Дисфония (нарушение голоса) и афония (полное нарушение голоса), которые также могут быть вызваны инсультом, а также травмами, опухолями.

Очень тяжелая патология — афазия — это распад уже сформированной речи, неспособность выражать свои мысли и понимать речь, человеку кажется, что с ним говорят на иностранном языке, он не может произнести ни звука, утеряно чувство языка. Это нарушение речи возникает после инсульта, черепно-мозговых травм, нейроинфекций, аневризмы головного мозга.

К сожалению, ошибочно считать, что эта патология встречается только у взрослых, ведь инсульты и травмы головного мозга случаются в любом возрасте. Полностью наша речь формируется к пяти годам, и если с ребенком что-то случится в шесть лет, то уже может возникнуть распад уже сформированной речи.

Прогноз в лечении афазии зависит от возраста пациента, от того, чем занимался человек до заболевания (программист он, художник и т.д.), а также от зоны и очага поражения. И, конечно же, важно вовремя начать лечение и грамотно выстроить восстановительную программу. Восстановление речи может занять от 6 месяцев до 5 лет. Лечением такой тяжелой патологии занимается логопед-афазиолог, который прошел обучение по специальной программе.

— Что можно посоветовать для профилактики речевых нарушений во взрослом возрасте?

— Не перегружать голосовые связки криком и визгом. Бросить курить. Сократить риск инсульта — вести здоровый образ жизни, выполнять регулярные физические упражнения, контролировать уровень сахара в крови, уровень холестерина, поддерживать нормальное артериальное давление и т.д.

При наличии необычных симптомов со стороны нарушения речи следует незамедлительно обратиться к врачу — не стоит ждать, что все пройдет само собой.

Будьте здоровы!