﻿ На трассе М1 россиянин на Porsche вылетел в кювет: погибла теща водителя. 21.by
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На трассе М1 россиянин на Porsche вылетел в кювет: погибла теща водителя

20.03.2017 09:33 — Разное | Tut.by  
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Смертельная авария произошла 18 марта, в 08.40, вблизи деревни Голубы Борисовского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Фото: @MrAntonieddu, twitter.com

По предварительной информации, 52-летний водитель Porsche, гражданин РФ, ехал по трассе М1, не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП 66-летняя пассажирка Porsche — теща водителя — от полученных травм умерла на месте происшествия.

 
 
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Авария произошла 18 марта, в 08.40, вблизи деревни Голубы Борисовского района.

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