Смертельная авария произошла 18 марта, в 08.40, вблизи деревни Голубы Борисовского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, 52-летний водитель Porsche, гражданин РФ, ехал по трассе М1, не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП 66-летняя пассажирка Porsche — теща водителя — от полученных травм умерла на месте происшествия.