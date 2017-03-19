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На трассе М1 россиянин на Porsche вылетел в кювет: погибла теща водителя
Смертельная авария произошла 18 марта, в 08.40, вблизи деревни Голубы Борисовского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
По предварительной информации, 52-летний водитель Porsche, гражданин РФ, ехал по трассе М1, не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП 66-летняя пассажирка Porsche — теща водителя — от полученных травм умерла на месте происшествия.
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Авария произошла 18 марта, в 08.40, вблизи деревни Голубы Борисовского района.
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