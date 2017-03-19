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Самолет «Белавиа» столкнулся в небе со стаей птиц
20.03.2017 09:41 — Разное | Ежедневник
фото: sputnik.by
После вылета из Минска самолет пришлось экстренно вернуть в аэропорт из-за попавшей в двигатель стаи птиц.
Птицы стали причиной разворота рейса Минск — Санкт-Петербург: попав в двигатель, они вызвали неполадки. Информацию об этом предоставили в пресс-службе компании.
По информации телеканала ОНТ, инцидент произошел в воскресенье в 18:05. Рейс В2-945 вылетал из Минска в Санкт-Петербург, после взлета, на высоте около 150 метров, Боинг 737-500 столкнулся со стаей птиц. Командир принял решение о возврате в Минск. Самолет выработал топливо и благополучно осуществил посадку. В Национальном аэропорту "Минск" борт встречала машина скорой помощи — одна из 114 пассажиров почувствовала себя плохо.
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После вылета из Минска самолет пришлось экстренно вернуть в аэропорт из-за попавшей в двигатель стаи птиц.
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