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Самолет «Белавиа» столкнулся в небе со стаей птиц

20.03.2017 09:41 — Разное | Ежедневник  
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Самолет «Белавиа» столкнулся в небе со стаей птиц

фото: sputnik.by

После вылета из Минска самолет пришлось экстренно вернуть в аэропорт из-за попавшей в двигатель стаи птиц.

Птицы стали причиной разворота рейса Минск — Санкт-Петербург: попав в двигатель, они вызвали неполадки. Информацию об этом предоставили в пресс-службе компании.

По информации телеканала ОНТ, инцидент произошел в воскресенье в 18:05. Рейс В2-945 вылетал из Минска в Санкт-Петербург, после взлета, на высоте около 150 метров, Боинг 737-500 столкнулся со стаей птиц. Командир принял решение о возврате в Минск. Самолет выработал топливо и благополучно осуществил посадку. В Национальном аэропорту "Минск" борт встречала машина скорой помощи — одна из 114 пассажиров почувствовала себя плохо. 

"Все в порядке. Самолет отремонтируем", — написал на своей странице в Facebook заместитель генерального директора "Белавиа" Игорь Чергинец. Авиакомпания заменила самолет, и все пассажиры вылетели в Санкт-Петербург. В понедельник рейсы в данном направлении выполняются без задержки.

 
Теги: Минск
 
 
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После вылета из Минска самолет пришлось экстренно вернуть в аэропорт из-за попавшей в двигатель стаи птиц.

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