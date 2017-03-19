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Топ-менеджер «Роскосмоса» найден мертвым в СИЗО

20.03.2017 09:17 — Разное | Ежедневник  
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Топ-менеджер «Роскосмоса» найден мертвым в СИЗО

Тело Владимира Евдокимова с ножевыми ранениями было обнаружено в изоляторе, в котором он находился с конца 2016 года в связи с обвинением в мошенничестве, совершенном им около десяти лет назад.

Исполнительный директор по контролю качества и надежности госкорпорации "Роскосмос" Владимир Евдокимов погиб в московском СИЗО номер 5. Его обвиняли в  в мошенничестве, совершенном еще во время работы в авиационной отрасли около десяти лет назад, пишет "Коммерсант"

По словам источника газеты, близкого к следствию, предварительный осмотр ран может свидетельствовать в пользу версии преднамеренного убийства. Подозреваемых в деле об убийстве пока нет, однако собеседник газеты утверждает, что в числе прочих особенно тщательно будет прорабатываться версия о заказном убийстве, связанном с намерениями Владимира Евдокимова сотрудничать со следствием и дать показания в рамках расследуемого в отношении него уголовного дела.

Об этой версии пишет и газета РБК. Вероятное убийство Евдокимова могло быть выгодно лицам, на которых мог дать показания исполнительный директор "Роскосмоса", пишет газета. Издание добавляет и похожую точку зрения, высказанную в "Фейсбуке" главой движения "Русь сидящая" Ольгой Романовой: по ее мнению, речь могла идти о "государевых людях", у которых был в деле Евдокимова "частный интерес".

На статус интересантов может указывать то, что Евдокимов содержался в СИЗО-5 - в отличие от "Лефортово" или "Матросской Тишины", где сидят большинство высокопоставленных подследственных, в этом изоляторе у арестованных есть возможность пользоваться телефоном, отмечает Романова. В одном из разговоров Евдокимов мог пригрозить собеседникам, что даст на них показания, рассуждает она.

Причины гибели Евдокимова более прозаичны, убежден в беседе с РБК один из адвокатов по делу "Роскосмоса", Павел Зайцев. "Могу предположить, что это какой-то бытовой конфликт. Больше пока ничего не знаю. Насколько мне известно, он был неконфликтным человеком", - сказал защитник.

 
 
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Тело Владимира Евдокимова с ножевыми ранениями было обнаружено в изоляторе, в котором он находился с конца 2016 года в связи с обвинением в мошенничестве,...

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