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Легенда рок-н-ролла: памяти Чака Берри

20.03.2017 10:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Когда в октябре 2016 года Берри отмечал свой 90-летний юбилей, он пообещал выпустить в 2017 новый альбом, рассказывал, что пластинка получит название Chuck. Но 18 марта легенды, одного из пионеров рок-музыки не стало.

 Свой первый концерт Чак Берри дал еще в 1941 году, когда учился в школе, а первый же записанный им сингл "Maybellene" разошелся тиражом более миллиона экземпляров и занял первое место в американском хит-параде.

Берри прожил очень нескучную — несколько раз даже сидел в тюрьме, в том числе за ограбление — но и очень созидательную жизнь.

Его коллеги сейчас не без основания говорят, что ушла эпоха. Так, лидер рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер заявил, что песни Берри будут жить вечно. А основатель и вокалист рок-группы The Beach Boys Брайан Уилсон отметил, что Берри будет не хватать всем, кто любит рок-н-ролл.

Один из создателей белорусского рока, лидер легендарных групп "Бонда" и "Крама" Игорь Ворошкевич заметил, что с уходом Берри порвано важное звено в рок-н-ролльной цепи.

"Весь настоящий рок построен на том, что было когда-то придумано Чаком Берри", — сказал Ворошкевич.

Смотрите в фотоленте Sputnik, каким был Чак Берри на сцене и за кулисами. 

 
 
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Легендарный американский гитарист Чарльз Эдвард Андерсон Берри, лучше известный всему миру как Чак Берри, ушел из жизни 18 марта 2017 года в возрасте 90 лет.

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