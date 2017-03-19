Когда в октябре 2016 года Берри отмечал свой 90-летний юбилей, он пообещал выпустить в 2017 новый альбом, рассказывал, что пластинка получит название Chuck. Но 18 марта легенды, одного из пионеров рок-музыки не стало.

Свой первый концерт Чак Берри дал еще в 1941 году, когда учился в школе, а первый же записанный им сингл "Maybellene" разошелся тиражом более миллиона экземпляров и занял первое место в американском хит-параде.

Берри прожил очень нескучную — несколько раз даже сидел в тюрьме, в том числе за ограбление — но и очень созидательную жизнь.

Его коллеги сейчас не без основания говорят, что ушла эпоха. Так, лидер рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер заявил, что песни Берри будут жить вечно. А основатель и вокалист рок-группы The Beach Boys Брайан Уилсон отметил, что Берри будет не хватать всем, кто любит рок-н-ролл.

Один из создателей белорусского рока, лидер легендарных групп "Бонда" и "Крама" Игорь Ворошкевич заметил, что с уходом Берри порвано важное звено в рок-н-ролльной цепи.

"Весь настоящий рок построен на том, что было когда-то придумано Чаком Берри", — сказал Ворошкевич.

Смотрите в фотоленте Sputnik, каким был Чак Берри на сцене и за кулисами.