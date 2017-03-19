Через год-полтора в Беларуси планируется юридически оформить право мужчин на так называемый отцовский отпуск. Пока же законодательная инициатива о введении обязательного отпуска по уходу за ребенком (не менее 20 дней) для мужчин прописана только в двух документах: госпрограмме «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2016−2020 годы и в проекте Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства. Эксперты на круглом столе в Минске обсудили, что такое отцовский отпуск и зачем он нужен семье.



Фото: Даяна Александрович, TUT.BY

Отцам — право, нанимателям — обязанность

Вице-премьер Беларуси Василий Жарко ранее анонсировал , что вопрос о целесообразности введения в Беларуси обязательного социального отпуска для отцов при рождении ребенка будет вынесен на общественное обсуждение.

Заведующая центром социально-демографических исследований Научно-исследовательского института труда Министерства труда и социальной защиты Наталья Красовская сразу пояснила:

«Отцовский отпуск означает, что отец будет иметь право запрашивать его сразу после рождения или в любое другое удобное время, в течение которого мать ребенка находится в отпуске по уходу за ребенком (сейчас в Беларуси до 3 лет). Т.е. „обязаловкой“ он станет лишь для работодателя».

Сейчас по законодательству в Беларуси работник может запросить неоплачиваемый социальный отпуск по семейно-бытовым обстоятельствам до 30 дней, однако работодатель не обязан его предоставлять.

Отцовский же отпуск, сроки которого пока не определены, планируется сделать обязательным для работодателя. Родитель же будет решать сам, нужен он ему или нет.

Как отметила Наталья Красовская, уже создана межведомственная рабочая группа, в которую кроме законодателей входят представители как объединений нанимателей, так и профсоюзов.

«Состоялось ее первое заседание, на котором поднимался вопрос необходимости принятия такого отпуска. Следующие вопросы — будет ли он для мужчины оплачиваемым, если да, кто это будет делать и его сроки. Пока планируется — до 20 дней. Законодатели в этом вопросе изучают опыт других стран», — рассказала специалист НИИ труда.

Работающих моделей отцовского отпуска — множество

По словам Натальи Красовской, сегодня более 25 стран практикуют отцовский отпуск, наиболее прогрессивное законодательство в этой сфере в скандинавских странах.

«Есть модели, где отцовский отпуск полностью оплачивает наниматель, где-то пополам с профсоюзами, есть и неоплачиваемый вариант. Меньше всего он в Италии и на Мальте — 1 день, самый большой — в Словении, до 13 недель», — отметила Наталья Красовская.

В Швеции на время отпуска за мужчиной сохраняется 90% от заработной платы, в Италии и Норвегии отпуск не оплачивается. Во Франции продолжительность отпуска — 2 недели, оплачивается 100% чистого дохода, но не более 82 евро в сутки. В Греции — два дня с полным сохранением заработка нанимателем. В Бельгии отпуск оплачивает наниматель: первые три дня сохраняется 100% дохода, оставшиеся 82 дня с ограничением не более 102 евро в сутки.



Фото: Даяна Александрович, TUT.BY

В Эстонии и Венгрии за отцом также сохраняется 100% заработка, отпуск оплачивается государством. Польша дает оплачиваемые две недели. В Словении первые 15 дней сохраняется 90% дохода с ограничением не более чем две средние зарплаты, остальные 75 дней не оплачиваются.

В Беларуси по статистике в официальный отпуск по уходу за ребенком до 3 лет сегодня идут лишь 1% мужчин. В Финляндии право на «отцовский отпуск» использует 82% мужчин, в Бельгии — менее половины, в Латвии, Литве и Эстонии — от 26% до 35%.

В числе лидирующих государств с наиболее благополучной и сбалансировано выстроенной системой подхода к ответственному родительству и к отцовскому отпуску в частности — скандинавские страны: Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, а также Бельгия и Исландия.

«Однако и более близкие нам страны также имеют довольно удачный опыт в этом вопросе. Это Сербия, Венгрия, Эстония и Литва. Во всех странах система выстроена по-разному, поэтому нельзя выбрать какую-то одну страну, перенять ее опыт и переложить на Беларусь», — отметила заместитель представителя Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси Елена Касько.

Папе полезно, ребенку — тем более

По мнению координатора проекта «Папа-школа» в Беларуси Олега Крючкова, очень важно привлекать отцов к выстраиванию отношений с детьми с раннего возраста, а не по принципу «подрастет, возьму с собой в гараж или на рыбалку», которым традиционно руководствуются многие.

Папа-группы в Минске собираются с 2009 года. За это время через них прошло около 500−600 отцов и даже дедов. В прошлом году в «Папа-школе» учились около 180 человек.

«Это не только молодые отцы, — отметил Олег Крючков. — К нам приходят даже дедушки, которые хотят стать ближе своим внукам, признавая, что в свое время не смогли это сделать со своими детьми, и хотели бы исправить ошибки. Кроме того, кто-то хочет решить свои проблемы во взаимоотношениях с женами, тещами и т.д.».

По мнению Елены Касько, чтобы подготовить общество к тому, что брать отпуск по уходу за ребенком отцу — это нормально и правильно, нужно начать с большой информационной кампании. На примере успешных медийных людей, спортсменов, артистов и т, д. показывать, что это хорошо.

«Заботы о детях — накормить, одеть, обеспечить необходимым — мало. Исследования показывают, что интеллектуальный и эмоциональный контакт с ребенком — воспитание и игры, очень важен, а в Беларуси он находится на довольно низком уровне, потому что у родителей не хватает на это или времени, или желания», — сказала Елена Касько.

По ее словам, итоги разных социальных исследований доказывают, что дети, которые проводят больше времени с обоими родителями, учатся лучше, они успешнее, стабильнее и эмоционально более здоровы. «Именно поэтому дополнительное время, потраченное на ребенка — в данном случае отцовский отпуск — это замечательный опыт для мужчины стать ближе к своему ребенку», — уверена эксперт.