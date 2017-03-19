Вчера в «Минск-Арене» больше двух часов выступала группировка «Ленинград». Последние билеты минчане раскупили за месяц до выступления. AFISHA.TUT.BY сходила на концерт с пометкой «18+» в компании лингвиста. Мы узнали, отчего группа популярна в Беларуси, а также почему слушать песни с ненормативной лексикой не должно быть стыдно даже интеллигентным людям.





— Ну что, готова к большому количеству матов? — при входе в фан-зону интересуется у барышни спутник. Та робко кивает головой, а через несколько минут на сцене появляются Сергей Шнуров и его группировка — в этом году коллективу исполнилось 20 лет.

За эти годы состав «Ленинграда» неоднократно менялся. Из последнего — уход Алисы Вокс и появление (на всякий случай с запасом) сразу двух новых вокалисток — Василисы Старшовой и Флориды Чантурия — возрастом немногим старше самой группы.

Во время концерта Шнуров не раз шутил по поводу уже плохой памяти: «Почему, вы думаете, я вывожу их (бэк-вокалисток. — Прим. AFISHA.TUT.BY) на сцену? Чтобы слова напоминали!».

«Клипы „Ленинграда“ сняты лучше, чем все российское кино последних 10−15 лет»

То, что концерты «Ленинграда» посещает люди разные — факт. Мы пришли послушать хиты вместе с Андреем Мельниковым — лингвистом, в прошлом учителем английского языка. Сейчас молодой человек занимается информатизацией образования. На концерты ходит нечасто — его любимые группы в столицу Беларуси доезжают редко.

— Был в Минске на немецкой группе Van Canto в 2015 году, Re: Public был полупустой. Ребята очень талантливые, но спроса на такую музыку у нас нет.





Ярым фанатом «Ленинграда» Андрея не назовешь. С русскоязычной музыкой не сложилось, говорит он и приводит пример: это как отбивная с клубникой — вещи несовместимые.

— Пять-шесть песен — это мой максимум. Многие друзья называют меня хипстером, потому что слушаю я и исландский дрим-поп, и турецкий рэп, и китайский метал. Это интересно, у каждой страны своя культура и свой музыкальный стиль.

Но, как оказалось уже после выступления, песен «Ленинграда» парень знает гораздо больше, чем предполагалось изначально: если не все, то большая часть звучавших композиций была на слуху.

— Иногда группу слушают знакомые, порой играет в такси, где-то на фоне в телевизоре слышишь, — объясняет парень. — В интернете в одно время был популярен клип про лабутены. У них сейчас очень интересный подход в создании клипов: они длятся гораздо дольше, чем песня. Есть маленький сюжет, и снято красиво. Не хочу обижать российских кинематографистов, но когда клип снят лучше, чем все российское кино последних 10−15 лет, — это о многом говорит.





«Маты — это часть культуры, которая переходит на песни, и бороться с этим бесполезно»

Экс-педагог вспоминает, когда «Экспонат» был на пике популярности, он как раз работал в школе.

— Впервые эту песню я услышал с телефона ученика. Тогда я запретил детям ее слушать, но пришел домой, посмотрел видео. Подумал, что, наверное, можно было их не ругать — дети эти слова все равно давно знают.

Парень считает, что, каким бы интеллигентным человек ни был, он хоть раз, но все равно употребит что-то нецензурное. Когда стукнет молотком по пальцу или в стрессовой ситуации на работе.

— Бороться с этим бесполезно, это часть культуры, которая переходит на песни. И «Ленинград» это активно использует. При этом я ни разу не слышал, чтобы Шнуров использовал грубые слова в адрес кого-то. Да, он так описывает какие-то ситуации, но это способ выражения эмоций.

В песнях «Ленинграда» ненормативная лексика не режет слух: музыка все компенсирует, да и вся нецензурщина в тему, говорит молодой человек.

— Версия с «восхитительными штанами», которая звучала по ТВ, тоже сработала, так что очевидно: сок песни не в этом. На «Ленинград» собралась полная «Минск-Арена», и, я уверен, все эти люди не выражаются налево и направо.

























Андрей говорит, что когда работал учителем, вынес маленькую истину: совершенно неважно, сколько, в каком объеме человек услышал матерных слов. Главное — это его психологический барьер и моральные нормы и устои, которые не позволяют ему эти слова использовать в повседневной жизни.

— Услышал слово из трех букв ребенок в 10 или 15 лет — нет никакого значения. Если у него нет внутренних правил, он будет их употреблять.

Если говорить о популярности группы в Беларуси, Андрей это объясняет так:

— Есть особенности менталитета. Белорусы охотнее пойдут на «Ленинград», «Звери», Диму Билана, чем на зарубежных исполнителей. «Ленинград» нашел своего потребителя среди белорусов: нам не нужен перевод, близка тематика песен. Та же «В Питере — пить!» нам очень понятна. Неудивительно, что группа собрала такую площадку, хоть это непросто: из белорусов только Макс Корж смог и Brutto.

А вот что было действительно удивительно, так это публика, которая собралась в зале.

— Я ожидал увидеть немного других людей, а публика оказалась очень разная. Видимо, стереотипы не работают, потому что в зале много молодых людей, девушек на шпильках, по которым никогда не скажешь, что они слушают такую музыку. Видимо, последние песни и клипы добавили группе совершенно новых слушателей.





Музыканты, кажется, исполнили все песни, которые ждала публика: и «Экспонат», и «WWW», и многие другие.

— Редко встречаемся, поэтому приходится играть долго, — пояснил публике Шнуров.

1 декабря в «Минск-Арене» состоится еще одно выступление «Ленинграда» , билеты уже в продаже. За всю историю группы принять два выступления за год посчастливилось только двум городам — Москве и Санкт-Петербургу. На очереди Минск.

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