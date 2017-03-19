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Азаренко опустилась на 31 строку в мировом рейтинге

20.03.2017 10:13 — Разное | Tut.by  
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, не выступающая с мая 2016-го, опустилась сразу на 31 строку в обновленном рейтинге WTA, потеряв за минувшую неделю 1000 очков. Сейчас 27-летняя спортсменка занимает 48-е место.


Виктория Азаренко. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Неделю назад стало известно, что набирающая форму после рождения сына Виктория Азаренко будет тренироваться под началом бывшего наставника Марии Шараповой.

Азаренко планирует вернуться в WTA-тур предстоящим летом и рассчитывает выступить на US Open.

По итогам марта Виктория покинет топ-100 мирового рейтинга.

Возглавляет же нынешний рейтинг немка Ангелик Кербер, поменявшаяся местами с американкой Сереной Уильямс.

Белоруска Арина Соболенко, накануне добравшаяся до финала турнира в китайском Шэньчжене, поднялась на 12 позиций.

1 (2). Ангелик Кербер (Германия) — 7515 очков
2 (1). Серена Уильямс (США) — 7130
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5640
4 (5). Доминика Цыбулкова (Словакия) — 5160
5 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5022
6 (7). Габринье Мугуруса (Испания) — 4790
7 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4555
8 (6). Агнешка Радваньска (Польша) — 4345
9 (9). Мэдисон Киз (США) — 4007
10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 3850…

…48 (17). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1131…
…120 (114). Александра Саснович (Беларусь) — 501…
…130 (142). Арина Соболенко (Беларусь) — 456…
…186 (179). Ольга Говорцова (Беларусь) — 287…
…270 (293). Вера Лапко (Беларусь) — 170.

 
 
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, не выступающая с мая 2016-го, опустилась сразу на 31 строку в обновленном рейтинге WTA, потеряв за минувшую неделю 1000 очков.

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