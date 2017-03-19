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Азаренко опустилась на 31 строку в мировом рейтинге
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, не выступающая с мая 2016-го, опустилась сразу на 31 строку в обновленном
Неделю назад
Азаренко планирует вернуться в WTA-тур предстоящим летом и рассчитывает выступить на US Open.
По итогам марта Виктория покинет топ-100 мирового рейтинга.
Возглавляет же нынешний рейтинг немка Ангелик Кербер, поменявшаяся местами с американкой Сереной Уильямс.
Белоруска Арина Соболенко, накануне
1 (2). Ангелик Кербер (Германия) — 7515 очков
…48 (17). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1131…
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, не выступающая с мая 2016-го, опустилась сразу на 31 строку в обновленном рейтинге WTA, потеряв за минувшую неделю 1000 очков.
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