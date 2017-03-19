Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, не выступающая с мая 2016-го, опустилась сразу на 31 строку в обновленном рейтинге WTA , потеряв за минувшую неделю 1000 очков. Сейчас 27-летняя спортсменка занимает 48-е место.



Виктория Азаренко. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Неделю назад стало известно , что набирающая форму после рождения сына Виктория Азаренко будет тренироваться под началом бывшего наставника Марии Шараповой.

Азаренко планирует вернуться в WTA-тур предстоящим летом и рассчитывает выступить на US Open.

По итогам марта Виктория покинет топ-100 мирового рейтинга.

Возглавляет же нынешний рейтинг немка Ангелик Кербер, поменявшаяся местами с американкой Сереной Уильямс.

Белоруска Арина Соболенко, накануне добравшаяся до финала турнира в китайском Шэньчжене, поднялась на 12 позиций.

1 (2). Ангелик Кербер (Германия) — 7515 очков

2 (1). Серена Уильямс (США) — 7130

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5640

4 (5). Доминика Цыбулкова (Словакия) — 5160

5 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5022

6 (7). Габринье Мугуруса (Испания) — 4790

7 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4555

8 (6). Агнешка Радваньска (Польша) — 4345

9 (9). Мэдисон Киз (США) — 4007

10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 3850…

…48 (17). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1131…

…120 (114). Александра Саснович (Беларусь) — 501…

…130 (142). Арина Соболенко (Беларусь) — 456…

…186 (179). Ольга Говорцова (Беларусь) — 287…

…270 (293). Вера Лапко (Беларусь) — 170.