Рейс В2-945 накануне в 18:05 вылетал из Минска в Санкт-Петербург. После взлета, на высоте около 150 метров, Боинг 737-500 столкнулся со стаей птиц. Командир принял решение о возврате в Минск. Самолет выработал топливо и благополучно осуществил посадку.

Чем чревата подобная ситуация и какими должны быть действия экипажа самолета, на радио Sputnik Беларусь рассказал опытный авиатор Алексей Одаренко.

По словам собеседника Sputnik, любое столкновение самолета с чем-либо в воздухе может быть чревато последствиями. В данном случае, все зависело от того, куда именно попали птицы.



© Sputnik / Виктор Толочко Самолет "Белавиа" экстренно вернулся в аэропорт из-за стаи птиц

"Что касается вчерашнего случая, абсолютно грамотные действия экипажа, потому что на современных самолетах стоит масса датчиков, которые показывают и увеличение вибрации, и все прочее. Могло быть повреждение или деформация лопаток турбины, и все это могло привести к нехорошим последствиям — остановке двигателя и пожару", — рассказал пилот.

Собеседник Sputnik отметил, что действия экипажа были правильными и своевременными: выработали топливо до приемлемой посадочной массы и произвели успешную посадку, после чего заменили самолет. Оставшийся в аэропорту лайнер будет проверяться специалистами и в дальнейшем успешно эксплуатироваться.

"При самой неблагоприятной ситуации отказ двигателя на современном самолете просчитан так, чтобы лайнер мог успешно продолжать набор высоты и выполнять полет дальше. Да, это нештатная ситуация, но отнюдь не катастрофическая. Своевременное выключение двигателя и реакция на отказ многократно отрабатываются экипажами", — уточнил авиатор.

Отработка нештатных ситуаций летными экипажами происходит и теоретически, и практически: как на тренажере, так и при имитации отказа двигателя в условиях тренировочных полетов. Уровень и квалификация экипажа позволяют абсолютно безопасно завершить полет.

Накануне в Национальном аэропорту "Минск" лайнер встречала машина скорой помощи — одна из 114 пассажиров почувствовала себя плохо. Авиакомпания заменила самолет, и все пассажиры вылетели в Санкт-Петербург. В понедельник рейсы в данном направлении выполняются без задержки.

Комментарий опытного авиатора Алексея Одаренко о действиях экипажа самолета при попадании птиц в двигатель слушайте на радио Sputnik Беларусь.