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Создатель "Нивы" Петр Прусов не дожил до 40-летия легендарной машины

20.03.2017 11:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мар — Sputnik. Создатель легендарного автомобиля ВАЗ 2121 "Нива" Петр Прусов скончался в Тольятти на 76-м году жизни, сообщила пресс-служба Волжского автомобильного завода.

"ПАО "АвтоВАЗ" с прискорбием сообщает, что 19 марта на 76-м году жизни скончался Петр Михайлович Прусов, создатель легендарной "Нивы" — LADA 4×4", — говорится в сообщении пресс-службы.

Прусов в 1972 году был назначен ведущим конструктором проекта "Нивы", а с 1998 по 2003 годы был главным конструктором завода. Он участвовал в разработке многих моделей автозавода, включая ВАЗ 1111 "Ока", ВАЗ 2110, ВАЗ 2123 и других автомобилей, созданных на АвтоВАЗе. Кроме того, Прусов принял участие в разработке семейства Lada Kalina.

"Вдвойне печально, что он ушел в год празднования 40-летнего юбилея своего автомобиля, буквально несколько дней не дожив до памятной даты 5 апреля", — отметили на АвтоВАЗе.

LADA 4×4 — советский и российский легковой автомобиль повышенной проходимости — внедорожник малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом. Серийно производится в Тольятти с 5 апреля 1977 года. До 2004 года выпускался под маркой ВАЗ-2121 "Нива". Всего за время производства с конвейера Волжского автозавода сошло 2,5 миллиона внедорожников ВАЗ 2121 "Нива" и LADA 4×4, более полумиллиона из которых были поставлены на экспорт.

 
Теги: Минск
 
 
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Первая "Нива" сошла с конвейера 5 апреля 1977 года, претерпев несколько модернизаций, внедорожник выпускается и по сей день уже под брендом LADA 4x4.

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