

фото: Политикус

Как бы ни складывались отношения двух стран в области нефти, газа, продовольствия, шутить с безопасностью границ нельзя, уверен президент.

Президенту 20 марта доложили замысел совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017", передает пресс-служба главы государства.

«Для средств массовой информации особо отмечу, что вопреки мнениям отдельных "экспертов" никто не собирается сворачивать сотрудничество с Россией в военной области из-за возникших разногласий в других сферах», – заявил Александр Лукашенко.

По его словам, учение является «демонстрацией постоянства в обеспечении безопасности двух братских народов».

«Как бы ни складывались наши отношения в области нефти, газа, продовольствия и прочего, это все вопросы решаемые. Это наши вопросы – Беларуси и России. А вот шутить с безопасностью, обороноспособностью наших общих рубежей ни в коем случае нельзя. Это не подлежит никакому виду торговли», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Международная обстановка обязывает непрерывно повышать уровень региональной группировки войск для защиты западных рубежей Союзного государства. На западном направлении у Беларуси и России создана мощная группировка вооруженных сил, основу которых составляет белорусская армия.

«В случае конфликта, не дай бог войны, существует определенный план ведения боевых действий силами белорусских Вооруженных Сил, которые немедленно подкрепляются соответствующими вооруженными силами Российской Федерации, – сказал глава государства. – Мы ни от кого никогда не скрывали и не скрываем, что в мирное время порох надо держать сухим».