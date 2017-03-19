Определены участники плей-офф мужского чемпионата Беларуси по волейболу по итогам полуфинальной стадии турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: Волейбольный клуб "Шахтер-Солигорск"

Из восьми команд, стартовавших в чемпионате в дивизионе "А" осенью 2016-го, борьбу за медали продолжат минский "Строитель" (победитель сезона-2015/2016), борисовский БАТЭ-БГУФК, солигорский "Шахтер" и "Легион" из Гродненского района.

В группе "А" полуфинальной стадии, не уступив ни в одном из матчей, первое место заняли волейболисты из столицы белорусских шахтеров. Горняки встретятся в плей-офф с борисовским БАТЭ-БГУФК, финишировавшим на втором месте в группе "Б". Команда из Минской области уступила верхнюю строку турнирной таблицы "Строителю", проиграв в заключительном туре в очном противостоянии - 2:3.

Плей-офф в 26-м чемпионате Беларуси по волейболу среди мужских команд начнется 25 и 26 марта.

"Шахтер" примет на своей площадке БАТЭ-БГУФК, "Строитель" доам встретится с "Легионом". Ответные встречи запланированы на 1 и 2 апреля. Серия продлится до трех побед одной из команд.

В финальных матчах плей-офф, которые пройдут 8-9 апреля и 14-15 апреля, одной из команд необходимо также одержать три победы.

Действующим чемпионом Беларуси является минский "Строитель", который последние семь сезонов побеждает в турнире. Три другие команды, продолжающие борьбу за почетный титул, ранее первое место в чемпионате не занимали.