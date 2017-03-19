О попытке прорыва через государственную границу, которую в ночь на понедельник предотвратили белорусские пограничники, на радио Sputnik Беларусь рассказал официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

"В 01:45 20 марта на въезд в Республику Беларусь из Украины осуществлена попытка прорыва через госграницу в пункте пропуска "Александровка" Мозырского пограничного отряда. Автомобиль марки Jeep сбил шлагбаум, проехал через средство принудительной остановки и, получив механические повреждения, предпринял попытку прорыва вглубь территории нашей страны", — заявил Бычковский.



© Sputnik / Виктор Толочко Предотвращен прорыв через границу из Украины в Беларусь

Сотрудники органов пограничной службы были вынуждены применить табельное оружие. Через 10 минут после прорыва оперативной группой Госпогранкомитета в непосредственной близости от пункта пропуска "Александровка" в районе населенного пункта Габрилеевка Наровлянского района Гомельской области также с применением оружия автомобиль был остановлен.

"В результате погони задержаны двое граждан, личности которых в настоящее время устанавливаются. В автомобиле мог находиться еще один неизвестный, который в настоящее время разыскивается", — отметил официальный представитель ГПК.

В ходе осмотра автомобиля обнаружен пистолет марки ТТ и два снаряженных магазина к нему, а также предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, мотив и причины задержанных граждан также устанавливаются, уточнил представитель ГПК.

Комментарий официального представителя ГПК Беларуси Антона Бычковского о попытке прорыва через госграницу слушайте на радио Sputnik Беларусь.