﻿ Активнее всего в выходные минчане смотрели "Красавицу и чудовище". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Активнее всего в выходные минчане смотрели "Красавицу и чудовище"

20.03.2017 11:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Прошлый уикенд показал, что минчане охотно ходят в кино на сказки Первое место по сборам с большим отрывом занимает «Красавица и чудовище». Кто идет следов — в традиционном обзоре AFISHA.TUT.BY.

За диснеевской «Красавией и чудовищем» еще до премьеры закрепился флер скандальности, когда ей впилили прокатный рейтинг 16+ в России (и 12+ у нас) и усмотрели пропаганду гомосексуальности, которая, впрочем, не подтвердилась. Напомним, что режиссер мюзикла Билл Кондон рассказал, что в «Красавице и Чудовище» появится гомосексуальный персонаж: геем в сказке станет ЛеФу, помощник главного злодея картины — Гастона. Это будет первый фильм Disney, в котором покажут однополые отношения. В результате в активе фильма в минском прокате уже более 100 тысяч рублей.


На втором месте в рейтинге расположился триллер американца М. Найта Шьямалана «Сплит», который собрал более 40 тысяч рублей. Интересно, что картина по рентабельности превзошла все ожидания: при бюджете в скромные 9 миллионов долларов в мировом прокате фильм собрал уже 256 миллионов. Причем критика нелестно отзывается о новом Шьямалане, ругая его, в первую очередь, за нействойственную ранее прямолинейность.


На третьей строчке — анимация «Зверопой», которая держится в пятерке лидеров уже четвертую неделю и, судя по сборам, пока сдаваться не собирается. В активе мультфильма 33 тысячи 179 рублей.

На четвертом месте лидер прошлых двух недель фильм «Логан: Росомаха», который уступил «Зверопою» всего три рубля и зафиксировал по итогам недели отметку 33 тысячи 168 рублей.

Замыкает пятерку «Конг: Остров черепа», стартовавший в Минске на прошлой неделе весьма вяло. Как результат — всего 32 тысячи рублей.

Напомним, что на этой неделе в столичным прокат выходит сразу 7 премьер: анимации «Босс-молокосос», «Жизнь кабачка» и «Смурфики: Затерянная деревня», фантастические фильмы «Живое» и «Могучие рейнджеры», драма «Скрижали судьбы», номинант на «Оскар» и победитель в категории «Лучший актер» фильм «Манчестер у моря».

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт Григория Лепса в Минске.

Для участия вам необходимо:

1. Скачать приложение «Афиша» для iOS или Android

2. Открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать»

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Топ-5 фильмов по сборам в столичном прокате - в традиционном обзоре AFISHA.TUT.BY.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Минском районе опрокинулся KIA: водитель серьезно травмирован
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика