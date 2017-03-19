Прошлый уикенд показал, что минчане охотно ходят в кино на сказки Первое место по сборам с большим отрывом занимает «Красавица и чудовище». Кто идет следов — в традиционном обзоре AFISHA.TUT.BY.
За диснеевской «Красавией и чудовищем» еще до премьеры закрепился флер скандальности, когда ей впилили прокатный рейтинг 16+ в России (и 12+ у нас) и усмотрели пропаганду гомосексуальности, которая, впрочем, не подтвердилась. Напомним, что режиссер мюзикла Билл Кондон рассказал, что в «Красавице и Чудовище» появится гомосексуальный персонаж: геем в сказке станет ЛеФу, помощник главного злодея картины — Гастона. Это будет первый фильм Disney, в котором покажут однополые отношения. В результате в активе фильма в минском прокате уже более 100 тысяч рублей.
На втором месте в рейтинге расположился триллер американца М. Найта Шьямалана «Сплит», который собрал более 40 тысяч рублей. Интересно, что картина по рентабельности превзошла все ожидания: при бюджете в скромные 9 миллионов долларов в мировом прокате фильм собрал уже 256 миллионов. Причем критика нелестно отзывается о новом Шьямалане, ругая его, в первую очередь, за нействойственную ранее прямолинейность.
На третьей строчке — анимация «Зверопой», которая держится в пятерке лидеров уже четвертую неделю и, судя по сборам, пока сдаваться не собирается. В активе мультфильма 33 тысячи 179 рублей.
На четвертом месте лидер прошлых двух недель фильм «Логан: Росомаха», который уступил «Зверопою» всего три рубля и зафиксировал по итогам недели отметку 33 тысячи 168 рублей.
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