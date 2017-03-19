Прошлый уикенд показал, что минчане охотно ходят в кино на сказки Первое место по сборам с большим отрывом занимает «Красавица и чудовище». Кто идет следов — в традиционном обзоре AFISHA.TUT.BY.

За диснеевской « Красавией и чудовищем » еще до премьеры закрепился флер скандальности, когда ей впилили прокатный рейтинг 16+ в России (и 12+ у нас) и усмотрели пропаганду гомосексуальности, которая, впрочем, не подтвердилась. Напомним, что режиссер мюзикла Билл Кондон рассказал, что в «Красавице и Чудовище» появится гомосексуальный персонаж: геем в сказке станет ЛеФу, помощник главного злодея картины — Гастона. Это будет первый фильм Disney, в котором покажут однополые отношения. В результате в активе фильма в минском прокате уже более 100 тысяч рублей.





На втором месте в рейтинге расположился триллер американца М. Найта Шьямалана « Сплит », который собрал более 40 тысяч рублей. Интересно, что картина по рентабельности превзошла все ожидания: при бюджете в скромные 9 миллионов долларов в мировом прокате фильм собрал уже 256 миллионов. Причем критика нелестно отзывается о новом Шьямалане, ругая его , в первую очередь, за нействойственную ранее прямолинейность.





На третьей строчке — анимация «Зверопой» , которая держится в пятерке лидеров уже четвертую неделю и, судя по сборам, пока сдаваться не собирается. В активе мультфильма 33 тысячи 179 рублей.

На четвертом месте лидер прошлых двух недель фильм «Логан: Росомаха» , который уступил «Зверопою» всего три рубля и зафиксировал по итогам недели отметку 33 тысячи 168 рублей.

Замыкает пятерку «Конг: Остров черепа» , стартовавший в Минске на прошлой неделе весьма вяло. Как результат — всего 32 тысячи рублей.

Напомним, что на этой неделе в столичным прокат выходит сразу 7 премьер: анимации « Босс-молокосос », « Жизнь кабачка » и « Смурфики: Затерянная деревня », фантастические фильмы « Живое » и « Могучие рейнджеры », драма « Скрижали судьбы », номинант на «Оскар» и победитель в категории «Лучший актер» фильм « Манчестер у моря ».

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