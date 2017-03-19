Авария, в которой серьезные травмы получил водитель KIA, произошла 19 марта, около 05.40, в Минском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

— 20-летний водитель KIA Rio ехал по трассе Алексеевка — Бордиловка. Парень неправильно выбрал безопасную скорость движения, в результате чего на закруглении дороги не справился с управлением, допустил занос автомобиля и его опрокидывание на проезжей части, — сказали в ГАИ.

С закрытой черепно-мозговой травмой тяжелой степени водителя госпитализировали. Известно, что он не имел права управления транспортным средством (водительское удостоверение никогда не получал).

По факту ДТП проводится проверка.