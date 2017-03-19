﻿ В Минском районе опрокинулся KIA: водитель серьезно травмирован. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Минском районе опрокинулся KIA: водитель серьезно травмирован

20.03.2017 11:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Авария, в которой серьезные травмы получил водитель KIA, произошла 19 марта, около 05.40, в Минском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

— 20-летний водитель KIA Rio ехал по трассе Алексеевка — Бордиловка. Парень неправильно выбрал безопасную скорость движения, в результате чего на закруглении дороги не справился с управлением, допустил занос автомобиля и его опрокидывание на проезжей части, — сказали в ГАИ.

С закрытой черепно-мозговой травмой тяжелой степени водителя госпитализировали. Известно, что он не имел права управления транспортным средством (водительское удостоверение никогда не получал).

По факту ДТП проводится проверка.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 19 марта, около 05.40, на трассе Алексеевка - Бордиловка.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Гандболистки сборной Беларуси выиграли турнир в Гданьске, одержав три победы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика